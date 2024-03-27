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阿里擱置菜鳥上市 擬回購少數股份 阿里雲盒馬先後叫停 分拆大計暫落空

【明報專訊】阿里巴巴（9988）分拆大計正式暫告一段落，集團昨收市後公布，旗下物流子公司菜鳥已撤回聯交所首次公開發行及上市申請，並擬向菜鳥其他股東以每股0.62美元價格收購所有已發行股份，總對價最高可達37.5億美元。阿里主席蔡崇信於電話會議上強調，阿里決定撤回菜鳥IPO決定與監管機構無關，純粹是內部戰略決定，現時市場表現低迷及缺乏流動性，如果未能達到為股東釋放價值的目的，繼續IPO是沒有意義。

明報記者 蕭嘉聰

集團表示，菜鳥股東可選擇接受要約或繼續持有菜鳥股份，員工股權計劃將於2024年8月執行。阿里首席財務官徐宏表示，將以集團資金支付回購，其他少數股東回購目標在今年6月至7月完成，但仍視乎要約程序，而阿里國際數字商業集團（AIDC）現無融資計劃。

稱IPO無法實現釋放價值初衷

阿里最初於去年3月公布資產重組計劃，集團當時認為，單獨上市更能體現菜鳥的獨特價值，但目前綜合考量集團戰略方向和市場狀况，現在IPO無法突顯菜鳥的內在價值，亦無法實現為阿里股東釋放價值的初衷。阿里現擁有菜鳥約63.7%的權益，要約完成後，集團計劃調整菜鳥的部分業務，以更好地實現與淘天集團和AIDC的戰略協同，並支持菜鳥對其全球網絡進行長期戰略拓展。

蔡崇信指出，考慮到菜鳥對阿里的戰略重要性，以及看到構建全球物流網絡的重大長期機遇，現在是合適時機加大投入菜鳥。此外，集團在資本管理亦取得重大進展，退出非核心資產投資，通過派發股息和股票回購提升股東價值，未來將持續聚焦於提高資本效率、提升股東回報。他又稱，阿里持有的快遞公司股份是策略投資，無計劃作任何變動，集團仍有很多非核心投資可考慮減持，近日已出售小鵬（9868）及嗶哩嗶哩（9626）的股權，未來數月將公布更多向股東回報資本的細節。

兩輪投資者倘接受回購要蝕錢

翻查菜鳥招股書，其第一輪、第二輪及第三輪融資每股成本分別為3.3333元（人民幣，下同）、5元及7.4532元，以每股回購價0.62美元相當於4.48元人民幣計，即第二輪及第三輪投資者若接受回購均要蝕錢。菜鳥上市前股東包括淡馬錫、GIC、雲鋒基金及春華資本、復星國際（0656）等知名基金。阿里昨收市報70.3元，無升跌，美股（美：BABA）早段向下跌0.3%。