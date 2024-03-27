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比亞迪全年盈利升八成 末期息增1.7倍每股派3.096元

標籤：經濟

【明報專訊】新能源車銷量創新高，加上手機零件業務復蘇，帶動比亞迪（1211）去年盈利升80.72%，賺300.4億元（人民幣，下同），末期息增加1.71倍，每股派3.096元。單計去年第四季，公司賺86.74億元，按季跌16.7%，按年升18.6%。

去年全年營業收入升42.04%至6023.15億元。當中，汽車相關收入升48.9%，手機部件、組裝等收入升20%。整體毛利率升3.17個百分點至20.21%，當中，汽車業務毛利率升2.63個百分點至23.02%。

比亞迪預期，內地積極推動汽車以舊換新，今年新能源車行業將延續強勁增長趨勢，進入千萬輛級時代，滲透率有望再突破，會推動多品牌策略，開啟全新產品周期，同時加速開拓海外市場，擴闊產品種類。在電池方面，就會積極推動新技術的應用，提升市場份額。公司董事會又通過，在確保日常經營資金後，用最多600億元閒置資金，在銀行、券商等購買中低風險理財產品或債券，並在下年度的股東大會前，在境內外新發行最多500億元人民幣等值債券集資。

比亞迪電子多賺1.2倍 末期息升2.26倍

比亞迪旗下從事供應手機部件等的比亞迪電子（0285）去年盈利升近1.18倍，賺40.41億元，每股盈利1.79元。單計去年第四季，賺近9.98億元，按年升近60.7%，按季跌34.7%。末期息升2.26倍，每股派0.538元。