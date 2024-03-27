中電信多賺一成 派息率擬3年升至75%以上

末期息0.09元 按年升18.4%

按收入業務劃分，服務收入按年增加6.9%至4649.65億元，其中產業數字化業務按年增17.9%至1388.9億元（見表），佔服務收入比達到29.9%，按年增2.8個百分點；天翼雲收入按年升67.9%至972.3億元，較2022年按年增長107.5%放緩，同時公司去年預計天翼雲收入全年目標達千億元。被問到內地雲服務商的價格戰對公司的影響，柯瑞文表示，價格問題實際上去年市場已開始關注，認為價格是基本因素，未必是決定性因素，一年時間下公司的雲收入和增長達到他們預期目標，下一步是向智能雲全面升級發展，向客戶提供更優質的服務價值。

資本開支方面，中電信預計今年投資開支按年減少2.9%至960億元，佔服務收入比例下降至20%以下，當中產業數字化的投資佔比增加2.5個百分點至38.5%，移動網則減少4.5個百分點至30.7%。柯瑞文稱，今年資本開支有結構性的變化，集團將投資更多於智能技術，若沒有5G、6G等大規模的投資，相信資本開支佔比會愈趨減少。

他續稱，考慮到各種因素，包括EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）能持續增長、資本開支有合理安排，故應將更多手上的現金回報股東。因此，公司承諾今年起3年內派息率逐步提高至75%以上。