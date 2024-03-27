安踏去年純利增35% 末期息增派60% 績後股價創4個月新高

明報記者 蕭嘉聰

安踏昨午公布業績，午股股價向好，收市報83.55元，升3.15%見4個月新高，成交15.56億元。集團去年整體毛利率升2.4個百分點至62.6%，經營溢利率上升3.7個百分點至24.6%，撇除合營公司損益影響，純利就按年升44.9%至109.5億元。

安踏去年收入再創新高，按年升16.2%至623.6億元，符合市場預期，當中安踏分部收入增長9.3%至303億元，FILA收入增長16.6%至251億元，所有其他品牌收入增長57.7%至69.5億元。

收入623.6億再創新高

截至去年底，在中國內地和海外地區共有7053間安踏門店、1972間FILA門店、187間DESCENTE門店及164間KOLON SPORT門店；料至今年底安踏及安踏兒童門店數目將分別為7100至7200間及2800至2900間，FILA門店將為2100至2200間。集團又指出，安踏品牌已逐步在具發展潛力的戰略級市場積極佈局，包括新加坡、菲律賓等國家的核心商圈開展直營零售業務。

安踏執行董事、聯席首席執行官賴世賢表示，對內地市場及公司未來的發展前景充滿信心，相信臨近巴黎奧運會，安踏繼續執行多品牌的協同管理能力、零售運營能力，以及全球化運營與整合能力，聚焦差異化創造消費者價值。

巴黎奧運將至 看好集團前景

Amer Sports業務方面，合營公司AS Holding收入去年按年升30.1%至312.5億元；EBITDA增長45.4%至37.5億元。AS Holding期內錄得淨虧損13.67億元，主要歸因於已確認的無形資產減值損失所致，去年安踏分佔合營公司虧損為7.18億元。集團預期，隨着Amer Sport今年在美上市，相信有望為安踏逐步帶來正向貢獻，帶動集團全球化佈局。