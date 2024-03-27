快運首3月客座率近九成 3月乘客量破50萬人次

毛潔瓊表示，香港快運團隊目前擁有超過1400名員工，包括500多名空服員及300多名機師，強調目前人手充裕。今年計劃再增聘500人，當中包括招聘80多名內地空服員，令內地空服員比例由10%增至20%。另外香港快運於去年第三季啟動了二副機長招聘計劃，目前已有4人加入團隊，冀今年招聘超過10名二副機長、未來2至3年則招聘超過50名；亦會繼續透過國泰二副機長來快運做副機師的計劃，至今透過該計劃有近20人加入快運。

擴內地網絡 增日本航點航班

毛潔瓊稱會繼續在內地擴大網絡，並加密日本航班，例如本月底起來往日本高松，將由每周3班增加至5班，下半年亦會增加日本航點。她指出提供來往日本航線的7家航空公司中，快運每周有超過130對航班來往日本香港屬數量最多。快運目前內地航班數量佔整體5%，東北亞佔 70%、東南亞佔 25%，毛指冀未來10至15年而言可各佔三分之一。

她表示，在低成本航空公司，不計算full service，由港澳大灣區去至亞洲航線，快運佔運力近四成，為確保快運是客戶首選的低成本航空公司，先要是維持航點網絡的優勢，並在較受歡迎的航點上增加更多航班。她預料年底機隊將增加至40架，除之前買的16架飛機陸續交付外，國泰（0293）早前訂購32架飛機有至少17架用於快運機隊，2029年前交付並使用，預計未來機隊規模接近60架。