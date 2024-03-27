moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

特朗普社媒借殼上市 身家急漲 與SPAC合併首日上市 股價曾飈58%

【明報專訊】特朗普的社交平台Truth Social母企特朗普媒體及科技集團（Trump Media & Technology，簡稱：特朗普媒體），與特殊目的收購公司（SPAC）DWAC完成歷時29個月的合併程序，周二在納斯達克交易所開始交易。受此消息刺激，DWAC周一股價急升35%至49.95美元，自今年初以來上漲約186%。該股昨起以DJT的代號交易，股價昨開市在70美元以上，升幅達四成。

特朗普持股價值逾62億美元

該股早段曾漲至78.8美元，股價升58%，隨後升幅收窄，並引發與波動性相關的短暫交易暫停。彭博社指出，在香港時間晚上9時45分，該股價格在69.35美元，交易量超過900萬股，超過該SPAC過去一個月在同時段的交易量24倍。若其股價能維持在接近70美元水平，該公司市值逾百億美元，而持有該股58%股份的特朗普，其持股價值將超過62億美元，使其首次打入彭博億萬富豪榜的全球500大富豪之列。

不過特朗普在6個月內不得出售這些股票。在此以前，若要出售持股，又或利用股份進行押抵貸款，特朗普需尋求公司董事會的豁免。董事會成員包括他的一名兒子及幾名前政府官員。若批出豁免，可能導致該股下挫。彭博社指出，若其股價在上市後保持在一定水平以上，特朗普可獲價值22億美元的額外股票獎勵。

上訴保證金降至1.75億美元

特朗普帳面身家暴漲之際，紐約的上訴法院將特朗普的保證金降至1.75億美元，讓其在上訴期間，毋須立即支付4.54億美元的民事詐欺罰款。除了面對數億美元的法庭罰款，他的總統競選活動也面臨經費短缺，其企業也長期錄得經營虧損。與DWAC的合併交易，為特朗普媒體帶來3億美元收入。若股價升勢維持，將有助緩解特朗普的財困。

在2021年1月6日的國會山莊騷亂後，特朗普被逐出各大社交平台。他在翌年推出Truth Social，但其母企至今入不敷支。去年頭9個月，特朗普媒體的收入不到350萬美元，同期虧損達4900萬美元。MSNBC主持Stephanie Ruhle形容特朗普媒體是一隻「很大程度」依賴一個人的網紅股（meme stock）。市場人士認為，該股的升浪可能短暫，長遠仍要看基本面。

相比下，上周四完成首次公開募股（IPO）的社群媒體平台Reddit（美：RDDT），市值達95億美元，而去年收入超過8億美元，虧損為9080萬美元。該股昨早段高見74.9美元創新高，較34美元的招股價高出超過1倍。

（綜合報道）

[國際金融]