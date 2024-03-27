特朗普社媒借殼上市 身家急漲 與SPAC合併首日上市 股價曾飈58%

特朗普持股價值逾62億美元

該股早段曾漲至78.8美元，股價升58%，隨後升幅收窄，並引發與波動性相關的短暫交易暫停。彭博社指出，在香港時間晚上9時45分，該股價格在69.35美元，交易量超過900萬股，超過該SPAC過去一個月在同時段的交易量24倍。若其股價能維持在接近70美元水平，該公司市值逾百億美元，而持有該股58%股份的特朗普，其持股價值將超過62億美元，使其首次打入彭博億萬富豪榜的全球500大富豪之列。

不過特朗普在6個月內不得出售這些股票。在此以前，若要出售持股，又或利用股份進行押抵貸款，特朗普需尋求公司董事會的豁免。董事會成員包括他的一名兒子及幾名前政府官員。若批出豁免，可能導致該股下挫。彭博社指出，若其股價在上市後保持在一定水平以上，特朗普可獲價值22億美元的額外股票獎勵。

上訴保證金降至1.75億美元

特朗普帳面身家暴漲之際，紐約的上訴法院將特朗普的保證金降至1.75億美元，讓其在上訴期間，毋須立即支付4.54億美元的民事詐欺罰款。除了面對數億美元的法庭罰款，他的總統競選活動也面臨經費短缺，其企業也長期錄得經營虧損。與DWAC的合併交易，為特朗普媒體帶來3億美元收入。若股價升勢維持，將有助緩解特朗普的財困。

在2021年1月6日的國會山莊騷亂後，特朗普被逐出各大社交平台。他在翌年推出Truth Social，但其母企至今入不敷支。去年頭9個月，特朗普媒體的收入不到350萬美元，同期虧損達4900萬美元。MSNBC主持Stephanie Ruhle形容特朗普媒體是一隻「很大程度」依賴一個人的網紅股（meme stock）。市場人士認為，該股的升浪可能短暫，長遠仍要看基本面。

相比下，上周四完成首次公開募股（IPO）的社群媒體平台Reddit（美：RDDT），市值達95億美元，而去年收入超過8億美元，虧損為9080萬美元。該股昨早段高見74.9美元創新高，較34美元的招股價高出超過1倍。

（綜合報道）

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