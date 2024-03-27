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美耐用品訂單2月反彈1.4% 超預期

【明報專訊】昨晚公布的經濟數據轉強，美國耐用品訂單在1月按月大跌6.9%後，2月按月反彈1.4%，升幅較預期高0.3個百分點，運輸設備及機械等訂單回升。U.S. Bank資產管理策略師Tom Hainlin表示，強勁的增長數據，加上近期高於預期的通脹，對股市來說並不一定是「糟糕的環境」，事實上可能會推動大市升勢擴大到一些落後的板塊，令更多周期行業受惠。美股三大指數指昨早段止跌回升。

內地iPhone銷情連續兩月放緩

中國信息通信研究院（CAICT）的數據顯示，受農曆年等因素影響，中國整體智能手機市場在2月按年萎縮近三分之一。外國品牌智能手機2月在華的出貨量跌至240萬部，按年大跌33%。彭博社指出，由於蘋果iPhone是唯一在中國擁有可觀市場份額的外國品牌，換言之iPhone 2月在華出貨量的按年跌幅達33%。這已是連續兩個月iPhone在華需求下滑。Canalys分析師指出，蘋果在中國的零售渠道仍在消化2023年第四季的出貨量，這可能預示未來幾個月iPhone在華銷售放緩。

由於西非國家的可可豆（Cocoa）收成減少，供應短缺，在紐約交易的可可期貨，昨盤中首次觸及每噸1萬美元創新高。

今年以來累計升幅超過1倍，較銅價還要貴，恐影響朱古力製造商的利潤。好時、吉百利等朱古力品牌母企億滋國際（美：MDLZ）昨早段股價跌逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]