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高通英特爾等組聯盟 研新平台破Nvidia獨大

【明報專訊】由晶片大廠高通（美：QCOM）、英特爾（美：INTC）及Alphabet（美：GOOG）等科技巨頭組成的科技企業聯盟「UXL基金會」（UXL Foundation），計劃建立一套開源軟件及工具，為不同品牌的AI加速器晶片提供跨平台支援，促進AI硬件選擇多元化，以打破AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）憑藉CUDA生態系統在GPU市場獨大的局面。

路透社指出，與Nvidia的AI晶片幾乎同樣重要的是該公司近20年來不斷累積的電腦代碼，以此組成CUDA生態系統。全球逾400萬個開發商依賴CUDA軟件平台來建立各種軟件，這些軟件與Nvidia的硬件配合後，可高效驅動AI模型，成為AI企業訓練大型模型的主流。當企業加入CUDA生態系統後，就不大可能重建自己的AI模型和軟件，從而在其他廠商的晶片上運行，令CUDA成了Nvidia晶片的護城河。

助AI加速器晶片跨平台運行

UXL基金會期望建立新系統，助企業遷出Nvidia平台。該基金會正利用英特爾的OneAPI技術，開發一套支援多種AI加速器晶片的軟件和工具，讓電腦代碼可在不同晶片及硬件平台無縫運行。Google高性能電腦部門技術總監Bill Magro表示，UXL基金會致力在機器學習的框架下，構建開放的生態系統，提供更多硬件選擇。不過UXL基金會長遠也會支援Nvidia的硬件。

該基金會計劃今年上半年敲定技術規範，並爭取今年底前補充技術細節，以建立穩定的技術基礎。該基金會還計劃吸引亞馬遜和微軟等雲計算巨頭加入。

根據PitchBook的數據，為削弱Nvidia在AI領域的主導地位，風投資本及企業資金已向93個不同項目，投入超過40億美元。

（路透社）

[國際金融]