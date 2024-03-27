moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

姜靜：人幣日圓短期再貶空間有限

【明報專訊】離岸人民幣兌美元上周五出現閃跌，最低見7.2820，為去年11月以來最低。走貶主因是當日兌美元中間價定價跌穿7.10水平，市場估計有關當局對人民幣貶值的容忍度在上升，尤其在美元回升及美聯儲不急於加息的背景下。另非美貨幣普遍承壓，日圓走弱亦拖累人民幣，同時人行多次暗示將繼續下調利率，市場預期中美利差有進一步擴寬的空間，持續看多美元兌人民幣。

人民幣中間價自周一起連續兩天走強，有迹象顯示中國國有銀行出售即期和遠期美元以穩定人民幣匯價，同時離岸人民幣的流動性明顯收緊，大大增加做空成本。上述一系列動作在短期內將壓制人民幣貶勢，但反彈暫時仍欠缺動力。估計美元兌在岸人民幣即期匯價需要進一步回撤至7.20 以下，離岸人民幣才有持續走強的空間，近期的支持位分別在7.23、7.2160 。

日圓方面，儘管日央行上周的加息決定未能提振日圓，但筆者認為日圓兌美元進一步走低的風險有限。首先，匯價目前已接近過去日本當局干預的水平；其次，根據美國商品期貨交易委員會的數據，日圓出現創紀錄的空頭倉位，市場人士對日方政策立場改變或官方干預的預期不足，我們留意到3個月日圓基差掉期升至2 年高位，反映市場對於對冲需求下降，對日圓短期內大幅走強的預期降低。技術層面來看，目前美元兌日圓在高點附近盤整，已非常接近152的關鍵阻力位（同時是三重頂），日線圖看漲勢頭完好，而RSI顯示從接近超買狀况轉向的初步迹象。本行最新的美元兌日圓預測，2024年第二季至2025年第一季分別為149、147、146及145。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]