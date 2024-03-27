第二屆城市創科大挑戰隆重啟動 百萬元支援研發兩項副題解決城市需要

第二屆「城市創科大挑戰」啟動禮日前舉行，邀得香港特區政府財政司司長陳茂波、創新科技及工業局局長孫東、創新科技署署長李國彬、香港科技園公司主席查毅超及行政總裁黃克強任主禮嘉賓。

為香港創科未來貢獻力量

財政司司長陳茂波致辭：「政府近年大力投資推動創科發展，為社會和經濟發展增添新動力、提升各行各業的競爭力，以及為香港人創造更多就業機會。第一屆得獎方案中，有鼓勵長者運動的智能健身系統、膠樽的分類回收及利用物聯網技術遙距監測健康等，各隊伍都提出實用方案解決生活上的問題和痛點。期待第二屆有更多學生和大眾參賽，為市民的美好生活和香港的創科未來貢獻力量。」

另外，創新科技及工業局局長孫東認為城市創科大挑戰是一項供全民參與的活動，他從參觀首屆得獎方案中，感受到香港市民對創科的熱情及強大的創造力、觀察力及行動力，更樂見部分優秀方案已成功在社區應用，切實做到以科技造福大眾。期待今屆能看見令人驚喜的方案，同時希望大眾積極參與比賽，達成「全民創科」的目標。

香港科技園公司主席查毅超高興再次成為「城市創科大挑戰」的合辦夥伴，他表示去屆參賽者眾多並有很多優秀的創新科技方案，例如榮獲國際創新獎、幫助視障人士『看見』障礙物的智能導航腰帶。「科技園公司會與政府，以及產、學、研攜手加快推動創科方案落實應用。這正是『城市創科大挑戰』的精神，為城市解難，用創科幫人。」

創科構思變成事實

另外，首屆「城市創科大挑戰」的優勝者亦分享經驗。公開組得獎者Open Ocean Engineering聯合創辦人Utkarsh Goel表示：「團隊參賽期間獲得各範疇的專家提供技術、設計、研發等支援，還得到創新科技署的資助製成了產品的原型，再逐步完善成為商品達成夢想，希望其他有志從事創科的人把握機會參賽。」

大學／大專院校組優勝者駿宙科技有限公司創辦人馬玉駿與Utkarsh有類似的經驗，他表示：「團隊研發過程中獲得大會一對一的支援，期間成立了初創公司，還用研發基金把測試版程式變為可供下載的版本，真正把意念變為產品，獲得很大滿足感。」

而小學組優勝者東華三院蔡榮星小學梁文瑄的得獎構思，靈感來自中風的嫲嫲，希望用科技遙距照顧她，她更鼓勵同齡的學生：「我做得到，你都做得到！」

大腦「有計」 立刻參賽 主辦機構：創新科技署 合辦夥伴：香港科技園公司

第二屆「城市創科大挑戰」的主題是「香港有計」，在漁農自然護理署和社會福利署的支持下分為兩大副題，包括：山人有計（山系），針對提升郊野公園營運管理及遠足者大自然體驗；幫人有計（社區關愛），針對機構的服務管理及照顧者的社區支援。比賽共分為四個組別，分別為公開組、大學／大專院校組、中學組及小學組，可以個人或組隊形式提交參賽方案。

網址：citytechgc.hk

報名日期：4月5日至5月16日

線上簡介會日期：4月15日（下午3時至5時）

（歡迎在活動網頁報名參與）

查詢：enquiry.hkcitygc@hkstp.org

電話：2629 6718

資料由科客戶提供