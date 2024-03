內容營銷要策略性的創意

Presented by:WAW Creation

眼球重要還是眼眉重要?

我在培訓過程中常提到,在市場營銷中,要對所有人說話等於對沒有人說話(Speak To Everyone, You're Speaking To No One)。這或會冒犯一些同行,但以抽水抓住每個人的注意力成為首要目標,是否真正有利於品牌商業目的?我很喜歡文案專家Michal Eisik所的"Eyebrow"文案這個術語。儘管他的專長在於編寫網站和Landing Page,但其實這個概念,轉化後也適用於社交媒體內容。

平衡創意與商業考量

"Eyebrow"文案概念在於一開始或會隔開非目標受眾的讀者,就是分類的概念。這樣的設計可能不會讓每個人都喜歡內容(實際上也不會每個人都喜歡一篇內容),但我們最需要讓目標受眾留意到內容,這才是商業目標吧。當然,一個有趣的內容引子(Hook) 仍是很重要的,如何結合Hook 和 Eyebrow 就是平衡創意與商業策略,這就考文案寫手的功力了。當然除了文案,同樣的概念也應該在圖片、短片等視覺創意上應用。

產品價值成為長遠內容策略

說到底,商業用的內容,應該超越看完一個爽一個開心的目標。至少應該向目標受眾提供從品牌而來的價值。當我接觸到一些品牌時,往往會發現常犯的錯誤之一是提供過於大量信息。價值與資訊不同之處,價值應在於針對性從目標受眾的出發點去設計,而不是單從品牌要列出產品提供的資訊。不要再期望幾個post可以列出所有產品資訊,涵蓋所有產品功能,這正正就可以成為不同的Content Pillars材料,創建品牌一致性內容策略。

內容中引導目標受眾行動

很多品牌已經在內容中包含了一個常設的Footer,用於提供產品信息和呼籲行動(Call to Action)。可以更進一步的是,不僅僅將呼籲行動放在Footer,在內容中軟性鼓勵,策略性提問都能夠有效的跟目標受眾溝通。

你的品牌又測試過什麼內容策略方法,如何失敗,怎樣成功 ?

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人,數碼營銷顧問,大學及培訓講師,電台節目主持

