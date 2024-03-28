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內容營銷要策略性的創意

【Presented by：WAW Creation】最近，我處理了好幾個品牌的數碼策略項目，都是跟社交媒體內容營銷進階策略相關。客戶不再僅僅注重創意，更期望內容的創意可以更系統化和有策略性。除了制定符合目標受眾痛點，製作與目標受眾相關內容的Content Pillars和內容發布日程，在最近的項目我嘗試更深入研究和測試發布內容的結構，使其更有效地傳達品牌信息。

Presented by：WAW Creation

眼球重要還是眼眉重要？

我在培訓過程中常提到，在市場營銷中，要對所有人說話等於對沒有人說話(Speak To Everyone, You're Speaking To No One)。這或會冒犯一些同行，但以抽水抓住每個人的注意力成為首要目標，是否真正有利於品牌商業目的？我很喜歡文案專家Michal Eisik所的"Eyebrow"文案這個術語。儘管他的專長在於編寫網站和Landing Page，但其實這個概念，轉化後也適用於社交媒體內容。

平衡創意與商業考量

"Eyebrow"文案概念在於一開始或會隔開非目標受眾的讀者，就是分類的概念。這樣的設計可能不會讓每個人都喜歡內容（實際上也不會每個人都喜歡一篇內容），但我們最需要讓目標受眾留意到內容，這才是商業目標吧。當然，一個有趣的內容引子(Hook) 仍是很重要的，如何結合Hook 和 Eyebrow 就是平衡創意與商業策略，這就考文案寫手的功力了。當然除了文案，同樣的概念也應該在圖片、短片等視覺創意上應用。

產品價值成為長遠內容策略

說到底，商業用的內容，應該超越看完一個爽一個開心的目標。至少應該向目標受眾提供從品牌而來的價值。當我接觸到一些品牌時，往往會發現常犯的錯誤之一是提供過於大量信息。價值與資訊不同之處，價值應在於針對性從目標受眾的出發點去設計，而不是單從品牌要列出產品提供的資訊。不要再期望幾個post可以列出所有產品資訊，涵蓋所有產品功能，這正正就可以成為不同的Content Pillars材料，創建品牌一致性內容策略。

內容中引導目標受眾行動

很多品牌已經在內容中包含了一個常設的Footer，用於提供產品信息和呼籲行動(Call to Action)。可以更進一步的是，不僅僅將呼籲行動放在Footer，在內容中軟性鼓勵，策略性提問都能夠有效的跟目標受眾溝通。

你的品牌又測試過什麼內容策略方法，如何失敗，怎樣成功 ？

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com