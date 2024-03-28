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活在灣區：北上留意購物搭車手機上網優惠

【明報專訊】每逢周末日或節慶假期，港人北上消費蔚然成風，商家看準機會，紛紛推出港澳同胞優惠活動摧谷消費，例如復活節假期以銀聯卡在深圳搭地鐵可享高達五折優惠，中國電信（0728）亦送出儲值額100元人民幣的免費電話卡，另外用匯豐指定信用卡簽帳可獲7.4%回贈。復活節假期臨近，聽到身邊不少親朋戚友也計劃北上玩樂，大家都感嘆深圳價廉物美，但也不要忘記精明消費及享盡港澳同胞獨享的優惠。

明報記者 龍彩霞

計劃今個復活節北上深圳度假，可以特別留意港人專享的「着數」。例如由即日起至4月6日，港人透過WeChat Pay HK手機應用程式中的「跨境遊」服務，可領取中國電信免費上網SIM卡優惠券，只要憑電子優惠券及回鄉證到深圳多個商場（見表1），便可得到1張相當於150GB上網的SIM卡，因中國電信再與港人常用的電子支付工具公司合作，推出港人專享優惠，北上深圳的港人可獲得免費上網SIM卡1張。但要留意這次優惠只限中國電信電話卡的新用戶，如之前曾辦過中國電信電話卡的客戶，則無法重新辦理獲取免費電話卡優惠。除了WeChat Pay HK外，Alipay HK也與領展中心城合作送出免費深圳電話卡（見表2）。

中電信送150GB上網SIM卡

除了免費領取電話卡外，WeChat Pay HK同時攜同內地領先的生活消費平台美團團購推出優惠，由即日起至2024年4月5日，向用戶送出118元人民幣美團小程序專享優惠券。優惠覆蓋的合作商戶類型非常多，包括餐廳、飲品、足療按摩、親子樂園、美容美髮、KTV、游泳健身及電玩遊戲等。於美團小程序選購產品或服務後，可直接使用WeChat Pay HK以港元付款，透過香港信用卡、香港銀行帳戶餘額扣款，享零手續費優惠，更享優惠匯率。騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示：「WeChat Pay HK特別聯同美團團購推出優惠券，讓港人透過美團小程序以折上折優惠價，享受內地商戶提供的商品及服務，全程線上以港元付款。優惠券可以隨心買，隨心退，更適合港人短途旅行的特質。」

美團小程序優惠 包括瑞幸咖啡太二酸菜魚等

所有WeChat Pay HK用戶均可透過跨境遊頁面點取相關優惠券，共包含9張優惠券。系統將根據客戶消費額自動揀選對應的優惠券自動扣減。用戶亦可手動在「紅包/抵用券」選取適合的優惠券。付款時，人民幣交易自動轉為港元結算，全程零手續費。優惠券領取後有效期為7日，假設3月25日領取，最後有效日為3月31日。逾期可重新領取，每名用戶最多可以領取30次。是次優惠券適用於美團小程序內所有提供代金券或團購套餐的商戶，包括十一大類別，部分更是深受港人歡迎的品牌，包括瑞幸咖啡、太二酸菜魚等。注意今次優惠不適用於美團外賣。優惠券必須透過美團小程序下單，不能透過美團App下單。

境外銀聯卡山姆購物享優惠

另外，愛逛內地大型超市的港人可以留意，現憑境外發行銀聯信用卡，除可享深圳地鐵或公車五折最高2元減免優惠（見表3），於山姆會員商店亦可享單次消費滿1000元人民幣即減100元人民幣優惠，非常適合精打細算的香港人。

[活在灣區]