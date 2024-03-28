moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

工行交行去年多賺不足1% 仍勝預期 淨利息收入俱倒退 淨息差受壓

【明報專訊】大型國有內銀陸續公布業績，昨日兩行純利增長均不到1%，其中工商銀行（1398）按年增0.79%至3639.93億元（人民幣，下同），交通銀行（3328）按年增0.68%至927.28億元（見表），增長主要以信貸減值撥備帶動，淨利息收入和手續費收入均按年下跌。交行首席風險官劉建軍表示，去年現存按揭利率下調，加上去年和今年均有貸款基準利率下調，相關政策因素影響會在今年進一步浮現，展望今年淨息差仍然承受一定壓力。

明報記者 歐陽偉昉

工行末期息每股派0.3064元，按年增0.96%；交行派0.375元，按年增0.54%。作為內銀主要收入來源，工行去年淨利息收入按年下跌5.34%至6550.13億元，淨利息收益率按年下跌0.31個百分點至1.61%，交行淨利息收入按年下跌3.39%至1641.23億元，淨利息收益率按年下跌0.2個百分點至1.28％。去年資本市場波動亦影響銀行手續費收入，工行按年下跌7.71%至1193.57億元，交行下跌4.13%至430.04億元。

市場波動 兩行手續費收入齊降

內地銀行去年下調存款利率，緩和貸款利率下降影響，交行劉建軍表示，目前存款定期化趨勢未有改變，新做存款定價下降亦難以令整體負債成本等量下行。不過隨着內地宏觀經濟向好，加上監管當局關注銀行息差收窄，預期銀行業息差可保持在合理區間。今年2月5年期LPR調0.25個百分點，他指將會降低按揭和中長期企業貸款的平均收益率，不過若按揭規模逐步趨穩，將有助收益率較高的關連業務佔比提升，一定程度對冲LPR下調影響，對其淨息差的影響可控。

工行房企不良貸款率降至5.37%

資產質量方面，截至去年底工行不良貸款率為1.36%，按年下降0.02個百分點；交行不良貸款率為1.33%，按年下降0.02個百分點。今年首兩個月內地房地產銷售續跌，市場關注房地產貸款資產質素，工行去年房企不良貸款率為5.37%，按年降0.77個百分點，交行按年增2.19個百分點至4.99%。

交行：內房流動性改善需時

交行副行長殷久勇表示，房地產項目銷售恢復較慢，企業流動性改善需要時間，不過相關風險在可控水平，該行已計劃足額撥備。目前行業風險仍在出清，該行會持續加強重點房企風險。

整體而言，殷久勇指現時資產質量管控壓力仍大，不過內地經濟向好，重點領域風險化解漸見成效，相信全年資產質量會平穩向好。