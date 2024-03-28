工行交行去年多賺不足1% 仍勝預期 淨利息收入俱倒退 淨息差受壓

明報記者 歐陽偉昉

工行末期息每股派0.3064元，按年增0.96%；交行派0.375元，按年增0.54%。作為內銀主要收入來源，工行去年淨利息收入按年下跌5.34%至6550.13億元，淨利息收益率按年下跌0.31個百分點至1.61%，交行淨利息收入按年下跌3.39%至1641.23億元，淨利息收益率按年下跌0.2個百分點至1.28％。去年資本市場波動亦影響銀行手續費收入，工行按年下跌7.71%至1193.57億元，交行下跌4.13%至430.04億元。

市場波動 兩行手續費收入齊降

內地銀行去年下調存款利率，緩和貸款利率下降影響，交行劉建軍表示，目前存款定期化趨勢未有改變，新做存款定價下降亦難以令整體負債成本等量下行。不過隨着內地宏觀經濟向好，加上監管當局關注銀行息差收窄，預期銀行業息差可保持在合理區間。今年2月5年期LPR調0.25個百分點，他指將會降低按揭和中長期企業貸款的平均收益率，不過若按揭規模逐步趨穩，將有助收益率較高的關連業務佔比提升，一定程度對冲LPR下調影響，對其淨息差的影響可控。

工行房企不良貸款率降至5.37%

資產質量方面，截至去年底工行不良貸款率為1.36%，按年下降0.02個百分點；交行不良貸款率為1.33%，按年下降0.02個百分點。今年首兩個月內地房地產銷售續跌，市場關注房地產貸款資產質素，工行去年房企不良貸款率為5.37%，按年降0.77個百分點，交行按年增2.19個百分點至4.99%。

交行：內房流動性改善需時

交行副行長殷久勇表示，房地產項目銷售恢復較慢，企業流動性改善需要時間，不過相關風險在可控水平，該行已計劃足額撥備。目前行業風險仍在出清，該行會持續加強重點房企風險。

整體而言，殷久勇指現時資產質量管控壓力仍大，不過內地經濟向好，重點領域風險化解漸見成效，相信全年資產質量會平穩向好。