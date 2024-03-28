中壽去年少賺三成 末期息削12%

新業務價值按年升12%

保險業務方面，中壽去年新業務價值達368.6億元，按年升11.89%。新單保費達2108.13億元，按年升14.1%，當中首年期交保費1125.7億元，按年升16.7%。去年總保費創歷史新高達6413.8億元，按年升4.3%，其中人壽險業務總保費升勢最為顯著，按年升5.6%至5126億元。去年退保率達1.11%，按年略升0.16個百分點。

中壽去年投資收益按年下跌三成，年內總投資收益率亦跌至2.43%，按年下跌1.47個百分點，集團表示與審計準則改變有關，同時亦指去年利率水平低位運行 ，優質資產仍然稀缺，而股票市場亦震盪下行，結構分化明顯。

中壽表示，已就遠洋集團（3377）持股作全數撇帳，截至去年12月31日集團持有的遠洋集團的帳面價值歸零，而去年度有關持股帶來了21.94億元虧損。