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人民幣再逼近4個月低位 恒指挫225點

標籤：經濟

【明報專訊】人民幣中間價昨天輕微回軟，似乎沒有發出穩定匯率的信號，加上美元偏強，在岸人民幣再逼近4個多月低位，港股在期指結算日跟隨內地股市受壓。恒指昨低開87點，內地公布首2個月工業企業利潤回升，有助指數早段跌幅一度收窄至6點，但尾市跌幅急劇擴大至最多263點，收市跌幅輕微收窄至225點，報16,392點，成交增至1156億元。國企指數跌1.67%，報5728點。

科技股表現差 騰訊逆市升

科技股表現較差，科技指數跌2.25%，報3393點，為近3星期低位。據報未與蘋果公司在應用人工智能技術達成協議，百度（9888）回吐逾4.7%。小米（1810）公布智能車售價前有沽盤，股價跌逾3.5%；阿里巴巴（9988）擱置分拆物流公司菜鳥上市，股價跌逾2.1%。繼續回購股份的騰訊（0700）獲內地投資者掃貨，曾逆市升最多近3%，雖然收市升幅縮窄至不足1%，但企穩300元關口。

本周為公司業績高峰期，但不少都「見光死」，比亞迪（1211）去年盈利升逾80%，但有大行引述管理層擔心，內地汽車市場「減價戰」，令每輛車的毛利受壓，公司股價跌逾6.1%，見兩周低，連帶其他新能源車股亦捱沽，蔚來（9866）和小鵬（9868）分別跌逾5.7%和6.2%。商湯（0020）去年收入跌、虧損擴大，股價急挫逾10%、見新低，是跌幅最大科指成分股。蒙牛乳業（2319）去年盈利跌9%，股價挫近10%，是表現最差藍籌。

內房相關股弱勢，碧桂園（2007）聘顧問作清盤分析，股價跌近7.7%見新低，旗下碧桂園服務（6098）去年少賺85%，股價跌4.5%。越秀地產（0123）末期息大減逾半，股價跌逾3.6%，見最少近12年低。季結前資金換馬，股價見近7年低位的友邦保險（1299）昨再跌逾3%。

「北水」繼續經港股通南下「撈底」，昨淨流入增加45%至65.63億元，盈富基金（2800）錄淨買入8.51億元，騰訊淨買入達8.76億元，中國銀行（3988）和小米分別獲淨買入5.09億和4.3億元。但外資進入內地股市的滬深股通，錄淨流出72.49億元人民幣，終止連續兩日流入。

紅蟻資本投資總監李澤銘認為，雖然「北水」流入為大市提供承接，但臨近復活節和清明節假期，資金未必有大動作，港股短期仍呈上落市。恒指波幅介乎16,200至16,800點，前景視乎內地經濟，尤其是民企和科技股相關的消費能否加快復蘇。