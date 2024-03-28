周企擬罷免佐丹奴劉國權 兩獨立投票顧問籲反對

稱大股東完全沒提罷免理據

根據ISS報告，截至2月29日鄭氏家族持股量為24%，其次為David Webb持股4.9%；Vanguard及劉國權則持股2.5%及1.7%。ISS稱，今次議案兩個重點，包括周企是否提出令人信服的理由證明更換行政總裁的必要，以及新行政總裁是否可作出相關改變。該機構表示，周企未有公開解釋發起EGM及建議罷免現任董事及任命新董事理由。由於周企沒提出有效理由，ISS認為在獲取更多資訊前，必需投反對票，但相信有部分股東或希望就今次EGM與佐丹奴進一步接觸。

Glass Lewis亦稱，大股東尋求少數股東表決，雖然毋須提出詳細計劃，但亦希望不同意見者可解釋新加入董事會成員將努力實現的具體想法或行動。如確定變革，股東亦會考慮什麼人可加入董事會，並足夠解決已發現問題。

該機構認為，周企沒提出一個值得股東支持的原因，以及反對劉國權繼續擔任行政總裁的論據，或解釋為什麼認為其動議接任人士的背景和經驗與公司發展相關。因此，Glass Lewis傾向同意大多數董事的觀點，即沒有任何令人信服的證據表明劉國權管理不善，或董事會未能解決相關情况下，與管理層任命有關的事宜應留給董事會處理，建議股東投反對票。