碧桂園傳聘德安華作清盤分析 集團：與公司實質清盤無直接關係

明報記者 方楚茵

碧桂園股價急挫 曾見上市新低

受消息刺激，碧桂園昨曾低見0.47元，再現上市以來新低，收跌7.69%，報0.48元。其餘內房亦多跌4%以上，包括最新出爐境外重組方案的世茂（0813）亦跌4.08%、萬科（2202）跌4.12%、融創中國（1918）跌4.31%等。

報道指出，德安華料將對碧桂園進行獨立的業務評估，然後對債權人在清盤情景下的回收率作出預測。報道引述法律專家指出，在重組個案中，公司必須進行獨立的清盤分析，以評估債權人在債務重組計劃以及清盤聆訊中的潛在回收率。

不過，碧桂園回應傳媒稱，該分析是重組過程中提交法院的必要資料之一，在近年行業債務重組案例中十分常見。資料旨在向債權人及法院表明對於所有利益相關方來說重組將更有利，並模擬公司在清盤情景下的債權回報率，幫助其未來在審視公司重組方案時，能夠做出更好的理性判斷，也是公司遵循公平公正的市場化原則，推進重組方案的重要工作之一。

評估債權人潛在回收率

值得留意的是，今年初被頒令清盤的中國恒大（3333），在此前聆訊中亦曾引用德勤（Deloitte）的分析，指公司一旦最終被清盤，債權人獲得的回收率僅為3.4%，而重組則可達22.5%，以圖說服債權人支持重組計劃。

世茂方面，外電引述關鍵債權人小組的財務顧問華利安指出，「特設債權人小組堅決反對世茂的重組提議，將毫不含糊地投反對票，其他計劃債權人也應該這樣做」。

外電：債權人小組反對世茂重組計劃

在本周，世茂公布境外債務重組計劃，向債權人提供4個選項，包括（1）發行短期票據及短期貸款，年期6年；（2）發行長期票據及長期貸款，年期9年；（3）可轉換為公司新股份的零息強制可換股債券，強制可換股債券年期為1年；以及（4）一個不同工具的固定組合。