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碧服去年純利跌85% 末期息連特別息共0.2946元

【明報專訊】碧桂園姐妹公司碧桂園服務（6098）昨午公布去年純利2.923億元（人民幣，下同），較2022年度19.434億元按年跌85%，每股基本盈利為0.0869元，核心純利按年跌21.6%至39.395億元；派末期息每股0.0219元，按年跌84.8%，但另派特別息每股0.2727元，令2023全年股息合計達0.2946元，為每股盈利逾3倍，按年跌20.83%。

不過市場對於「派突息」並不受落，昨曾跌5.07%，收市仍跌4.53%，報5.27元。市場關注公司的流動性承壓及未來股息分紅政策。

冀未來分紅能「上不封頂 逐步提高」

集團執行總裁兼首席戰略官黃鵬表示，2023年度若按表觀利潤計，超派達4倍，若按核心純利計則達25.1%，因以往公司承諾分紅不低於核心利潤25%。管理層指出，希望在考量行業風險、財政安全、運營上需要投入的流動性等後，為公司提供足夠安全保障下，有餘力逐步提升分紅等，望未來分紅能「上不封頂，逐步提高」，吸引更多長期投資者的青睞。此外，往後亦會在極端情况下出手保護投資者，公司亦有高達43.2億元的金融資產可變現回收等，令投資者期待的分紅、回購有充足空間。

去年碧服就關聯方所欠公司貿易應收款項進行了計提減值撥備約18億至23億元，並就商譽及其他無形資產減值計提約14億至18億元。