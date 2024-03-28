內地首兩月規模以上工業企業利潤增10.2%

首兩個月，國有控股企業利潤總額按年增長0.5%至3434.9億元；股份制企業利潤總額增長5.3%至6898.5億元；外商及港澳台投資企業利潤總額增長31.2%至2169.2億元；私營企業利潤總額增長12.7%至2465.4億元。

另外，規模以上工業企業營業收入按年增長4.5%至19.44萬億元。2月底，規模以上工業企業資產按年增長6.5%至167.83萬億元；負債合計增長6.2%至95.75萬億元；資產負債率按年下降0.1個百分點至57.1%。

國家統計局工業司統計師於衛寧解讀稱，首兩個月41個工業大類產業中，有29個行業利潤按年增長，增長面為70.7%，較上年全年擴大4.8個百分點。當中，製造業、電力熱力燃氣及水生產及供應業利潤分別增長17.4%、63.1%，惟採礦業利潤下降21.1%。

彭博研究：出廠價跌幅擴 通縮續累表現

彭博經濟研究表示，首兩個月工業企業利潤增長主要由於比較基數較低，若按兩年平均成長率來計，估計工業企業利潤仍較2022年水平低7.8%；又指今年首兩個月工業增加值按年增速由12月的6.8%加快至7%，反映製造業產出企穩。不過，今年2月工業生產者出廠價格按年跌2.7%，降幅大於1月的2.5%，意味通縮持續或仍會繼續拖累相關表現。