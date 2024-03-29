中行農行息差降 建行房企不良貸率升

去年各大內銀淨利息收益率均受壓下跌，中行境外和外幣業務較其他大行多，前兩年淨息差仍能保持平穩，不過去年貸款市場報價利率（LPR）下行、現存房貸利率調整，中行淨息差按年下跌0.16個百分點至1.59厘，其他大型內銀則下跌約0.3厘水平。

向經濟讓利 農行貸款收益率跌

農行淨息差去年跌0.3個百分點至1.6厘，谷澍表示，去年農行貸款收益率按年下跌0.3個百分點至3.79%，與行業趨勢一致，主要為支持實體經濟而主動向實體經濟讓利，下一步會做好量價協同管理機制，優化資產邊際定價。負債方面，去年該行的人民幣存款付息率為1.71厘，在可比同業中為最好的水平，今年將發揮網點和客戶優勢，組織低成本存款。

谷澍又指出，分析淨息差時，除存貸以外也要考慮其他投資項目，農行去年投資不少國債，雖然收益率比貸款低，但國債風險安全，也有明顯的免稅效果。去年農行所得稅費用為375.99億元，按年減少20.99%。

資產質量方面，各間大行的不良貸款率均按年下降，其中部分大行的房地產企業的不良貸款率亦按年改善，農行按年降1.1個百分點至6.7%，中行降1.72個百分點至5.51%，早前公布的工行亦降0.77個百分點至5.37%，建行（0939）房企不良貸款率則按年上升1.28個百分點至5.64%。

農行副行長張旭光表示，去年他們新增不良貸款主要集中在房地產、地方債務等領域，不過風險整體可控。該行通過對不良貸款早反應、快處置，房產業的風險得到有效控制，去年房地產不良率新增的不良貸款，較2022年有所下降，另城投企業資產質量穩定，持續處於較低水準，化債政策穩步推進，償債風險有效化解。

張旭光表示，有信心今年農行的資產質素將保持穩定，該行將繼續加強重點領域的風險研判和預警，而宏觀經濟調控政策持續加強，為穩定資產質量提供相對有利環境，該行的信貸結構亦有改善，去年貸款有八成投向先進製造業、基建等國家重大領域，提升優質客戶佔比。