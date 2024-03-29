工行料低息差短期持續 減息長遠利銀行

姚明德表示，低息差確實對銀行壓力很大，但利率下降有利於國家所有社會主體，包括個人、企業等負債水平成本的降低，有助降低企業或個人貸款的違約率，長期對銀行有好處，利率下行也促進投資者消費，有利內地經濟發展。董事長廖林則指出，低息差環境下，該行有豐富的工具和措施，有「體量大、經營穩、技術強、人才優」的韌性，而持續上升的撥備覆蓋率、資本充足率，和超過8600億元的撥備餘額，則是其應對低息差環境的強大基礎。

副行長王景武回應房地產、地方城投和中小金融三大重點領域資產質量問題時，該行將管理好現有貸款情况，精準化解風險，加大風險房企和項目處置出清力度，確保資產質量穩定可控。截至2023年底，工行境內房企的不良貸款率，已較去年初下降0.77個百分點。

地方債務方面，王景武稱工行融資將投向經濟較好、債務水平合理、現金流較充裕的客戶和項目，地方債務風險總體可控，而中小金融機構方面，該行建構全流程、全周期客戶管理機制，與它們合作的風險亦可控。