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中銀淨利息收入升32% 去年賺327億增26%

【明報專訊】中銀香港（2388）公布去年業績，受淨利息收入升逾三成帶動，年內純利達327.23億元，按年升26.1%（見表）。提取減值準備前之淨經營收入為654.98億元，按年升20.8%。每股盈利3.095元，派末期息1.145元，計及中期股息，全年股息達1.672元，全年派率比率約為54%。

中銀去年淨利息收入按年升31.8%至510.78億元，年內淨息差1.63厘，較2022年同期增27個點子。集團解釋，主要由於把握市場利率上升機遇，主動管理資產及負債，帶動貸存利差擴闊，以及淨無息資金貢獻上升。中銀去年淨服務費及佣金收入為91.67億元，按年跌6.33億元或6.5%，主因是投資市場氣氛淡靜。

減值準備淨撥備增1.7倍

值得一提的是，中銀去年減值準備淨撥備達63.33億元，按年增約1.7倍。而去年底特定分類或減值貸款比率為1.05%，較2022年底增0.52個點子。中銀亦稱，截至去年底內房不良貸款比率達9.9%，較截至去年6月底的4.8%升5.1個百分點。不良貸款及撥備增加令中銀增加其信貸成本，去年中銀客戶貸款及其他帳項的信貸成本為0.38%，按年升0.23個百分點。

中銀香港信貸風險總監翁敬勳表示，去年下半年有個別內房客戶出現流動性問題，因高息再加內房板塊出現下行情况下，中銀按照其嚴謹準則，將相關貸款定為不良貸款，但有信心中銀的整體資產質素可優於同業平均水平。

翁敬勳續指出，截至去年底內房貸款總規模達929億元中，其中有167億元為內房民企的貸款餘額，當中67億元已列為不良貸款；至於剩餘100億元未被列為不良貸款的內房民企貸款中，有30億元有香港房地產資產作抵押，其風險尚算安全，而剩下的69億元的相關民企的內及外部信貸評級，均維持於可投資級別以上的範圍內。