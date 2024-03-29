小米SU7售21.6萬起 半小時5萬輛訂單 ADR早段較港高近一成 雷軍：造車太難

明報記者 黃志偉 北京報道

是次汽車發布會的安檢程序較以往手機發布會森嚴，除了保安人數眾多及全副裝備外，進場時即使記者有小米公司職員陪同和門票二維碼，仍需要出示電話短訊以作確認。另外，發布會場外展覽三架「小米SU7」車款，場面熱鬧，有「米粉」與汽車自拍，亦有不同媒體即場拍攝報道。

提供9種顏色 300城市測試

身穿藍綠色西裝褸的創辦人、董事長兼首席執行官雷軍於開場時笑言，「造車3年來，自己最大的感受是造車真的太難了，沒想到連蘋果這樣的巨頭都放棄了。」他稱小米去年研發投入了191億元，料今年續投入240億元。而「蔚小理」的行政總裁昨日亦有到現場支持，雷軍再次向現時中國仍在造車的公司致敬，稱其「值得點讚」。是次「小米SU7」車款除市場所熟悉3種顏色外，雷軍亦在這發布會宣布額外提供6種顏色合共9種顏色車款。另據雷軍介紹該汽車在300個城市全面測試，道路測試總里程數540萬公里，投入了576車輛測試。

可支援蘋果用戶 籌建超級充電站

雷軍指出，「小米SU7」「小愛同學」大模型系統即時調較車輛狀况；可支援蘋果用戶，包括支援無線CarPlay、iPad連接等。他續稱，小米正在籌建小米超級充電站，採用600kW液冷超充方案，首批規劃城市北京、上海、杭州將逐步興建。同時，小米城市NOA（導航輔助駕駛）將在4月開啟用戶測試，5月正式開通10城市，8月全國開通。雷軍表示，4月底交付標準版、Max版；5月底Pro版啟動交付，並推出「小米SU7」創始版，限量5000輛，4月3日啟動交付，以感謝大家支持。