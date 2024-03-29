中海外純利升一成 末期息增12.5%

中海外派末期股息每股0.45港元，按年增12.5%，連同中期股息每股0.35港元，全年合共派發股息每股0.8港元，按年持平。

集團去年收入為2025.2億元，按年上升12.3%；經營溢利為405.3億元。毛利率為20.3%，按年跌1個百分點。淨利潤率為12.6%，按年跌0.3個百分點。

去年中海外合約物業銷售額上升5.1%至3098.1億元， 相應銷售面積為1336萬平方米，按年下降 3.7%。

淨借貸比率降至38.7%

而截至去年底，集團總借貸為2576.6億元，其中一年內到期的借貸為409.7億元，佔總借貸的15.9%；至於同期銀行結餘及現金為1056.3億元。淨借貸比率為38.7%，按年跌6.5個百分點；加權平均融資成本為3.55厘，按年跌0.02個百分點。

集團去年在中國內地23個城市及香港新增43幅土地，新增土地儲備總建築面積為764萬平方米，權益建築面積為706萬平方米，權益地價為1226.6億元，按年上升42%。截至去年底集團系列公司土地儲備總建築面積為5403萬平方米。