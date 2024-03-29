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陳啟宗：中國經濟下行難快速好轉

【明報專訊】將於下月卸任的恒隆地產（0101）董事長的陳啟宗，以董事長身分在2023年報發表最後一封致股東函，稱在世界最強大國家（美國）要與第二大經濟體 （中國）全面較勁時，對誰來說都是壞事。在當下大環境，任何企業的目標應該是保本保命，而非大力發展。放過一個機會總比失去整盤生意要好，這就是為何恒隆過去數年一直保持謹慎。

放過機會好過失整盤生意

他又指出，當前中國經濟下行非周期性而是結構性的，跟過往熊市不同，不能指望形勢快速好轉，但始終會好轉。對於目前內房面對的困境，他表示，政府不允許技術上已無力償債的公司破產，錯誤地挽救企業只會引致道德風險，鼓勵企業肆意借貸。他認為，個別發展商破產不一定引致失業，唯一真正改變的只是業權。若監管制度到位，那麼公司倒閉大多是個別事件，影響有限。

至於本港樓市，陳啟宗認為，香港的商業地產租賃收入可能會下調，並說「香港的辦公樓租賃收入很難上漲，更別談供應過剩了」。隨着近年愈來愈多人北上消費，他說，香港本地的銷售額自然會隨之下跌，帶動租金水平下調，從而引致資本價值下降，甚至資本化率擴大。隨着時間推移，香港與大灣區的房價會某程度上趨同，但他相信對香港長遠競爭力不一定是壞事。

他在恒隆集團（0010）的致股東函內指，中國「不宜投資」只是西方一面之辭，並認為中國在未來數十年可能會是個相對和平的地方，經濟會持續增長。內地的世界級商業地產租賃業務正是這樣的好機會。