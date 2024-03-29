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中國製電動車料歐市佔25% T&E倡關稅由10%增至25%逼加價

【明報專訊】隨着比亞迪（1211）等中國電動車品牌積極擴張海外市場，歐洲運輸與環境聯合會（T&E）發表的報告預計，歐盟今年銷售的電動車，將有超過四分之一（25.3%）由中國製造。根據該機構的數據，歐盟去年銷售的電動車，約19.5%在中國製造，而法國和西班牙銷售的電動車，更有接近三分之一來自中國。T&E建議，若要提高歐洲電動車的競爭力，歐盟至少要將中國電動車的進口關稅，由目前的10%提高至25%，才能使中國中型電動車的價格，高於歐盟生產的同類產品。

根據T&E數據，比亞迪等中國品牌在歐洲電動車市場的份額，由2019年的0.4%升至去年的8%。雖然目前在歐盟銷售的電動車，仍以特斯拉（Tesla）（美：TSLA）及雷諾（Renault）（法：RNO）等西方品牌為主，不過很多西方品牌仍要依賴中國生產的電動車電池等零件，令中國成為跨國電動車供應鏈的重要一環。

T&E預計，未來中國品牌在歐盟電動車市場的佔比將繼續攀升，估計今年中國品牌的電動車將佔歐盟市場11%，到2027年的比例可能增至20%，從歐洲對手搶走市場份額。

歐盟查華電動車 稱對方獲補貼

歐盟委員會已於去年10月向中國電動車的補貼狀况展開調查，那些在中國設廠的西方電動車製造商，包括Tesla及BMW等，也可能被納入調查範圍。歐盟委員會本月早前表示，有足夠證據證明中國電動車接受補貼。

雷諾和Stellantis（美：STLA）等汽車製造商警告稱，較便宜的中國電動車型，將削弱歐洲電動車的競爭力。不過比亞迪歐洲總裁Michael Shu上月向《金融時報》表示，在降低電動車價格方面，技術和生產效率比本地補貼重要，因為比亞迪較競爭對手更早向這項技術投入更多資源。

市場人士普遍預計，中國電動車將面臨歐盟提升關稅。T&E的報告指出，歐盟加徵關稅的目的，應該是推動電動車供應鏈本地化，並推動電動車普及化。

歐盟需電池生產自給自足

倘若增加進口限制，歐盟需在電動車電池生產方面自給自足。諮詢公司中國汽車洞察（Sino Auto Insights）指出，如果沒有中國生產的電池，歐洲恐無法生產價格實惠、且有利可圖的電動車，因為中國在採礦、精煉及製造方面，均領先於歐美。

中國汽車洞察稱，2010年代初的激勵措施，推動了電池生產，並促進了電動車行業的發展，反觀歐美的電動車發展相對落後，傳統車廠最近才專注於電動車設計，惟售價仍不夠實惠。為應對中國向歐盟出口電動車的潛在政策風險，Tesla和比亞迪等正擴大歐洲產能。Tesla正尋求擴大在德國的生產規模，而比亞迪則在匈牙利建廠，計劃在明年底投產。

T&E政策總監Julia Poliscanova表示，若潛在的關稅促使電動車生產轉移歐洲將會是好事，因為歐洲需要這些技術和職位。不過她指出，關稅不能長期保護傳統車廠，因為中國車廠正於歐洲建廠，歐洲汽車業需為競爭做好準備。部分分析指出，由於許多中國品牌的電動車，在中國市場的售價遠低於在歐洲的定價，意味它們或能夠承受較高的關稅，並維持盈利。不過在加徵關稅的陰霾下，中國海關數據顯示，今年頭兩個月，中國對歐盟的電動車出貨量僅略高於75,600輛，按年大跌近兩成。

（綜合報道）

[國際金融]