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OpenAI遇勁敵 GPT-4遭Claude 3擊敗

【明報專訊】大型模型系統組織（LMSys）的AI聊天機械人競技場「Chatbot Arena」更新對戰排行榜，AI初創Anthropic旗下的大型語言模型Claude 3擊敗OpenAI旗下的GPT-4，登上最強大型模型的寶座。根據周二公布的排名，Claude 3的高級版Opus，以2分Elo的些微優勢，壓倒GPT-4-1106-preview模型。Elo等級分制度由一群大語言模型隨機對賽，就表現進行評分的制度。

「Chatbot Arena」的排行榜名次，由用戶進行「盲選」投票。在隱去大型模型的身分後，用戶按大型模型在同一組文字提示下所生成的答案，表決哪個答案較好。OpenAI的各個GPT-4版本長期佔據榜首，以至於任何其他接近GPT-4分數的模型，都被稱為「GPT-4 級」模型。

不過，由於Opus與GPT-4的分數接近，而且GPT-4已面世一年，在OpenAI稍後推出新一代GPT-5後，Anthropic將難以長期維持其榜首地位。

亞馬遜追加投資Anthropic

亞馬遜（美：AMZN）公布，已向Anthropic追加投資27.5億美元，對該公司的投資總額達到40億美元，並持有其少數股權。微軟此前亦承諾向OpenAI投資130億美元。

（綜合報道）

[國際金融]