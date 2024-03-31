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春節國內旅遊續旺 人次花費遠超疫前

標籤：經濟

【明報專訊】今年春節內地旅遊延續新冠疫情後活躍情况，國家文化和旅遊部早前公布，今年春節假期國內旅遊出遊4.74億人次，按年增長34.3%，較2019年同期增長19%，國內旅客總花費6326.87億元（人民幣，下同），按年增長47.3%，較2019年同期則增7.7%。

分析：多個城市打造體驗式旅遊吸客

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，內地有留意商品消費向服務消費的轉變，積極倡導服務業經濟，多個城市打造體驗式旅遊，例如上月哈爾濱以旅客喜愛的燒烤為主題推出營銷活動，相信今年內地旅遊將維持旺盛。

一家位於北京王府井旅遊區酒店的王經理表示，去年疫情放寬以來旅遊熱潮未曾中斷，過去酒店房間大多數時間客滿，未曾有需要降價促銷。他又指酒店位置靠近故宮、天安門，房價保持在每晚800至900元，但他也認為酒店訂房爆滿和較佳的位置亦有關係。

內地疫後興起「特種兵式旅遊」，以最低旅費、最高效率觀光，被視為內地訪港旅客消費不如預期的原因之一，不過在京工作的王小姐表示，特種兵旅遊主要在大學生群體流行，在職旅客中其實不太普遍。

外國旅客來華未回復 推出多項改善措施

雖然內地國內旅遊復蘇，不過外國旅客來華仍未及疫前水平，根據國家移民管理局統計，去年全國外國人出入境為3547.8萬人次，為2019年疫前的36%。內地近期亦推出措施改善外國人來華旅遊配套，例如人民銀行在兩會期間公布優化支付服務措施，包括改善銀行卡受理環境，滿足外籍來華旅客支付需求，大型商圈、旅遊景區、文娛場所、酒店住宿等重點場所，必須支持移動支付、銀行卡、現金等多樣化支付方式。