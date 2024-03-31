太盟等投資600億 萬達失萬達商管控制權

【明報專訊】大連萬達商管公布，昨日與太盟投資、中信資本、資產管理公司Ares、阿布扎比投資局、投資公司穆巴達拉簽訂投資協議，5名投資者將向珠海萬達商管母企新達盟商管，投資600億元（人民幣，下同），獲得60%股權，大連萬達商管持股40%。目前新達盟持有珠海萬達商管七成股權，意味交易後萬達在珠海萬達商管持股將降至28%，失去絕對控股權。
是次協議為落實去年12月底，萬達與太盟簽署投資框架協議，為太盟於2021年投資珠海萬達商管贖回期結束後，對珠海萬達商管的投資安排。根據原有對賭協議，珠海萬達商管在2023年底前無法上市，萬達需向投資者返還300億元，珠海萬達商管曾四度申請來港上市，但去年6月提交的申請已在去年底失效。內媒財聯社引述知情人士稱，此次簽署投資協議，雙方未設對賭條款，也沒明確約定上市時間。
以金額計，是次交易為近5年來內地私募股權市場單筆最大規模投資，協議未披露各投資者持股比例。珠海萬達商管目前管理496個大型商業廣場，自太盟、中信資本及Ares等現有投資者於2021年8月投資以來，該公司於2021年至去年對股東分紅分別為46億元、67億元和88億元。太盟合伙人及私市股權聯席主管黃德煒稱，投資反映國際機構投資者對該公司長遠發展的期待和認可，並帶來良好穩定回報。