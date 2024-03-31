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薛偉傑：狂熱「米粉」協助造勢 湧入對手直播間狂刷小米SU7

【明報專訊】小米日前發表SU7、SU7 Pro、SU7 Max三款電動車，零售價分別為21.59萬元（人民幣，下同）、24.59萬元、29.99萬元，以加速快、極速高、高續航力吸引了不少報道。

另一方面，一些狂熱的「米粉」為了協助造勢，湧入比亞迪（1211）、吉利（0175）、哪吒、領克、極氪、保時捷等其他汽車品牌的直播間，瘋狂在彈幕的留言中狂刷「小米」和「SU7」等字眼，例如「不賣吉利，只賣小米」，「買極氪SU7」，或者說哪吒汽車的產品好像小米SU7等。

這些狂熱「米粉」送出的小米Logo，甚至佔據了那些競爭汽車品牌直播間的禮物榜的首三名。

這類行為令到那些直播間的女主播非常尷尬和困擾，只好無奈地拿起紙牌，表示「我賣領克，沒賣SU7」、「只賣吉利，不賣小米SU7」或者「禁言小米SU7」等，要求「米粉」停止刷屏，或者重複大喊：「我愛哪吒！我愛哪吒！這裏是哪吒汽車直播間！」

女主播無奈掛牌反擊

另外，內地有汽車媒體對小米SU7 Max進行了直播實測，其中，在靜止加速至時速100公里的測試中，小米SU7 Max需時3.24秒。

這比「蔚來」ET5的3.83秒，以及Tesla Model 3長續航雙電機版的4.62秒都要短。不過，與小米向外公布的2.78秒相比，仍然長了0.46秒。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]