內地製造業PMI升至50.8 重返擴張

春節後企業加快復工復產

內地官方製造業PMI上一高點為2023年3月的51.9。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，3月隨着企業在春節後加快復工復產，市場活躍度提升，在調查的21個行業中有15個位於擴張區間，比2月增加10個，製造業景氣面明顯擴大。

3月生產指數和新訂單指數分別為52.2及53，按月升2.4和4個百分點，製造業產需景氣水平明顯回升，進出口指數亦重返擴張區間。春節後製造業進出口景氣度回升，新出口訂單指數和進口指數分別為51.3及50.4，按月升5和4個百分點，均升至擴張區間。

3月高技術製造業、消費品行業、裝備製造業PMI分別為53.9、51.8和51.6，比2月升3.1、1.8及2.1個百分點，均高於製造業總體水平，其中高技術製造業生產指數和新訂單指數均高於55，相關行業產需加快釋放。至於非製造業PMI為53， 連升4個月，當中建築業商務活動指數從2月的53.5升至3月56.2，反映了政策效果正逐步浮現；服務業商務活動指數亦由51升至52.4，已是連續第3個月上升。

國家統計局指出，市場預期繼續向好，3月生產經營活動預期指數為55.6，按月升1.4個百分點至較高景氣區間，表明企業對近期市場發展信心增強。調查結果還顯示，企業生產經營中仍面臨一些突出問題，例如反映行業競爭加劇、市場需求不足的企業比重仍然較高。當前推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新等政策措施還需進一步細化落實，為製造業高質量發展提供有力支撐。

銀河證券報告表示，當前工業生產者出廠價格指數（PPI）仍處於負值區間，「有效需求不足、部分行業產能過剩」的問題仍未解除，工業修復的動力集中在出口回升、局部庫存回補等主線上，修復範圍相對局限。因此還需要貨幣、財政政策，以及穩定資產價格措施繼續加力。

國盛證券則指3月PMI及各分項多有回升，但季節性仍是主要貢獻，且價格也沒有明顯起色，可能解釋是一些難以跟蹤的新興行業生產、出口較強。整體看目前國內債務去槓桿化、信心較弱等導致的內生動力不強、需求不足問題仍存在，後續經濟改善的幅度、持續性仍需觀察。