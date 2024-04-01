中央匯金半年525億買A股ETF

【明報專訊】隨着公募基金2023年年報陸續出台，「國家隊」於A股ETF持倉數據正式揭曉。據統計，比較去年中期報告得知，中央匯金投資及中央匯金資產於去年下半年增持至少7隻A股寬基ETF（跟蹤規模指數的ETF產品），涉及資金逾525億元（人民幣，下同）。
去年10月23日中央匯金宣布當日買入交易型開放式指數金（ETF），並將繼續增持。而按內媒引述天相投顧數據統計顯示，截至去年底中央匯金投資及中央匯金資產分別現身於12家寬基ETF，合計持有份額438.12億份，持倉市值達1176.95億元。
對比去年中期報告，12家ETF中，6家有加倉，分別為泰柏瑞滬深300（滬：510300）、華夏滬深300（滬：510330）、華夏上證50（滬：510050）、嘉實滬深300（深：159919）、匯添富MSCI中國A50互聯互通（滬：560050）、易方達創業板（深：159915）；6家ETF合計增持超過133億份，按照區間均價計算，合計增持金額約超過425億元。另外一家首次現身十大持股是易方達滬深300（滬：510310），去年底持倉逾61萬份，市值逾100億元。即去年下半年中央匯金增持約525億元寬基ETF。
此外，另一「國家隊」成員國新投資，截至去年底合共持有ETF份額逾17億份，市值超過17億元。