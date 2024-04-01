中央匯金半年525億買A股ETF

【明報專訊】隨着公募基金2023年年報陸續出台，「國家隊」於A股ETF持倉數據正式揭曉。據統計，比較去年中期報告得知，中央匯金投資及中央匯金資產於去年下半年增持至少7隻A股寬基ETF（跟蹤規模指數的ETF產品），涉及資金逾525億元（人民幣，下同）。