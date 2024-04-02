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港交所特專上市新規一周年未開齋 共兩公司申請 業界：市值等門檻高

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）推出特專科技公司（俗稱18C）上市機制，3月底屆滿一年，惟目前只有兩家公司提交上市申請，並未有公司上市掛牌。分析指出，有關機制上市門檻高，加上目前市况疲弱，導致仍未有公司上市「開齋」。

明報記者

根據港交所網站，自18C上市新規於去年3月底推出，截至今年3月26日，只有兩家公司提交上市申請。內地自動駕駛計算晶片開發商黑芝麻智能，於去年6月底首次提交上市申請，惟6個月期屆滿後申請已失效，公司於今年3月22日再次入表。另一家內地人工智能（AI）藥物研發公司晶泰科技，則於去年11月底入表。

港交所去年推出18C上市機制時，曾預期推出數月後會有首批公司以新機制申請上市。惟目前暫未有公司透過此機制上市。

港股市况差 難達公司想要估值

香港資本市場專業人員協會會長黃偉誠表示，對18C新規推出一年仍未有公司上市感到失望，認為相關上市門檻相對較高，包括市值要求、專業投資者早前參與及配售比例等（見表），適逢目前本港股市市况差，故很難做到公司想要的估值。

他又稱，無論特專科技公司、特殊目的收購公司（SPAC）及GEM改革，港交所與證監會訂立的門檻都較高，造成優化上市機制本來是好事，但都未能令潛在得益公司受惠，尤其在目前大環境下。

上市公司商會：現檢討門檻尚早

香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，港交所追求較大市值特專科技公司，惟去年市况遇上挑戰，令公司估值下降，部分特專科技公司不願上市或賣出股票。但他認為，設立相關機制始終是好事，讓市場多元化，相信待市况好轉時會有公司上市。至於是否需要檢討上市門檻，他指目前檢討屬太快，需要運作一段時間才作考慮。

根據18C上市規則，容許特專科技公司上市，其中「未商業化公司」市值要求最少100億元，「已商業化公司」門檻最少為60億元；並需有2至5名領航資深獨立投資者，在上市申請當日及申請前12個月，合共持有最少10%股權等；以及至少50%的發售股份須分配予「獨立定價投資者」，包括機構專業投資者、及管理資產規模至少達10億元的其他類型投資者。