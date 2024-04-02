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彭博：亞太區IPO集資額首季挫46%

標籤：經濟

【明報專訊】彭博引述數據報道指出，亞太區IPO市場截至今年第一季度，其集資額達107億美元，按年大跌46%，為2019年第一季的98億美元後，其集資額錄得約5年的單季最低水平。報道指出，歐洲、美國，以及亞太區內的日本、韓國和印度首次公開招股（IPO）亦見逐步回暖，惟中國則因去年加強上市監管後，其IPO市場復蘇速度較慢，至於香港IPO市場亦表現疲弱。

內地與本港IPO表現仍弱

事實上，香港自2022年10月後從未出現過集資超過10億美元的大型IPO。中證監於去年3月31日實施境外上市備案制度，要求中企於上市前需向中證監提交資料，惟市場有意見指其備案制度審核進度緩慢，先前有統計顯示，截至今年3月7日，通過其備案的平均登記日數高達113日。

本報上周曾報道，中證監境外上市備案制度推出前和後，比較香港新股上市時間，發現去年由首次遞表到上市平均天數高達447日，均分別高過2022年及2021年的341日和235日。

香港近日雖見較多公司向港交所遞表申請上市，但實際港股IPO市場仍然冷清。截至3月28日止，今年在港掛牌新股為12家，較去年同期少一家；涉及集資總額達47.32億元，按年跌17.1%。

據羅兵咸永道數據顯示，去年在香港集資最多的公司為珍酒李渡（6979）的53億元，相較2022年集資額最高、達184億元的中免（1880），集資額相差約72%。