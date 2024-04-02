市場憧憬經濟復蘇 滬深三大指數高收

【明報專訊】內地官方及財新製造業PMI數據好於市場預期，市場憧憬內地經濟復蘇情况將持續，帶動昨日A股三連升，滬深三大指數全部高收，滬指升1.2%至3077點，深證成指及創板指數分別升2.62%及2.97%，收報9647點和1872點。滬深兩市成交額高達9993億元（人民幣，下同），較上一交易日的8586億元多1407億元。