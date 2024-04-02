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市場憧憬經濟復蘇 滬深三大指數高收

標籤：經濟

【明報專訊】內地官方及財新製造業PMI數據好於市場預期，市場憧憬內地經濟復蘇情况將持續，帶動昨日A股三連升，滬深三大指數全部高收，滬指升1.2%至3077點，深證成指及創板指數分別升2.62%及2.97%，收報9647點和1872點。滬深兩市成交額高達9993億元（人民幣，下同），較上一交易日的8586億元多1407億元。

受小米（1810）推出首款電動車小米SU7推動，與汽車板塊相關股份做好，海泰科（深：301022）、中捷精工（深：301072）及鐵流股份（滬：603926）昨升超過一成。個別滬指重磅股亦隨大市做好，貴州茅台（滬：600519）升1.1%，中國人壽（滬：601628）及中國銀行（滬：601988）分別升3.3%和1.4%。

日經指數失守4萬關

亞太區內除香港及澳洲因復活節假期休市，其他股票市場照常開市並普遍下跌。日本央行公布「短觀調查」，日本主要製造商的商業信心指數一年以來首度下滑，日經指數失守4萬點關口，收報39,803點，跌566點或1.4%。

韓國出口數據增長，韓國KOSPI指數升0.04%，報2746點。台灣加權指數收報20,222點，跌0.4%。而有「恒指黑期」之稱的新加坡HS 50指數期貨，截至周一晚上8時左右報16,734點，較恒指現貨高水193點。