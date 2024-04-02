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內地上月財新製造業PMI升至1年高

標籤：經濟

【明報專訊】隨着春節後快速復工復產、市場活躍度回升，中國製造業擴張速度加快。財新中國3月製造業採購經理人指數（PMI）升至51.1，為一年高位，較上月升0.2，是連續5個月位於擴張區間，略高於市場預期的51。

連續5個月處擴張區間

從PMI分項數據來看，3月供需同步擴張且速度加快。當月製造業生產指數、新訂單指數延續2月的上升趨勢，前者為最近10個月來最高。外需持續改善，新出口訂單指數連續3個月在擴張區間上行，且創2023年3月來新高。日前，國家統計局公布的3月製造業PMI錄得50.8，較前值上升1.7，是自去年9月以後首度重返擴張區域，結束連續5個月萎縮。

財新：穩增長政策效果顯現

3月從業人員指數與1月持平，為7個月來最高，但仍略低於臨界點。據調查樣本企業反映，企業重組和成本控制導致部分員工自願或被動離職，用工規模因而下降。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，今年前兩個月各項經濟數據全面好於預期，財新中國製造業PMI連續5個月維持在榮枯線上，顯示經濟總體回升向好，起步平穩。

不過，與此同時，經濟發展的不利因素和不確定性仍然偏多，經濟下行壓力大、就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未得到根本改善，尤其是就業市場和價格水平持續低迷，內外需求還需進一步提振。

王喆稱，年初的一系列穩增長政策效果逐步顯現，考慮到目前經濟仍面臨諸多困難，今年全年經濟增長目標亦頗為進取，加力、提質、增效的總體政策方向還應保持一貫性和連續性。