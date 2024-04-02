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內地多家新能源車企 3月交付量錄雙位數升幅

標籤：經濟

【明報專訊】多家內地新能源車企公布3月交付量數據均錄得雙位數按年升幅，當中吉利（0175）旗下品牌極氪按年升幅最強勁，按年升95%。總結首季，除蔚來（9866）錄得輕微按年跌幅外，大部分車企亦錄得兩位數按年升幅。

極氪升幅最勁達95%

中國乘聯會曾於上月初指出，由於春節假期後各行各業快速轉入正常運作，加上「以舊換新」的政策開展，因此料3月的產銷增長將較為迅猛。

3月交付量計，比亞迪（1211）交付量約30.25萬輛，按年升46.1%，按月升1.48倍。理想（2015）約2.9萬輛，按年升39.2%，按月則升43.1%。蔚來交付量達1.19萬輛，按年升14.3%，按月升45.9%。極氪達1.3萬輛，按年升95%，按月升73.3%。小鵬 （9868）3月售9026輛，按年升29%，按月升98.6%；同期零跑（9863）交付1.46萬輛，按年升逾1.36倍。

今年首季計，蔚來季內交付量約3萬輛，按年跌3.2%，為昨日公布數據的新能源車企中，唯一一家車企於首季錄得按年跌幅。

比亞迪首季錄得62.62萬輛，按年升13.44%。小鵬及理想首季分別為2.18萬及8.04萬輛，按年升兩成及52.9%。極氪首季售3.3萬輛，按年升1.17倍；零跑同期交付3.34萬輛，按年升2.2倍。