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Klook：投資港業務資金增1倍

標籤：經濟

【明報專訊】Klook香港及澳門總經理岑皓祺（Kenny）表示，今年將加大投資香港業務，涉及資金是去年的兩倍，主要投資於產品創新、KOL社群推廣及人工智能（AI）以提升營運效率。他又指根據調查，港人今年更願意於旅遊花費，冀今年港澳區營業額能增長1.6倍。

進一步將AI投入運營 提升效率

岑皓祺接受本報訪問時稱，集團去年總預定金額達30億美元，相比2019年即疫情前增加了3倍。去年底集團剛獲最新一輪2.1億美元融資，岑指計劃投放至科技應用，以持續提升客戶體驗。去年底已經推出AI客服，能處理約八成的顧客問題，並且還在持續更新迭代中，及後會進一步將AI投入日常運營，協助各地同事的翻譯工作，減輕同事間溝通成本及工作量，提升辦公效率。

根據去年11月Klook travel Pulse調查顯示，近七成香港旅客今年願意增加旅遊開支，並有逾四成香港旅客表示希望和伴侶一同創造有意義的旅行經歷，比例為亞太區中最高，反映千禧和Z世代旅客已經將旅行中的共同體驗、視為新的「愛的語言」（Love Language）。為配合客戶更着重共同體驗的趨向，Klook會積極推出新的產品，岑指現有產品多達53萬個，較疫情前的13.5萬個增加了3倍，且多為「深度游」產品，符合亞洲旅遊偏好自由行的趨勢。這些「深度游」產品會根據最新網絡「打卡點」而設計並上架。

與KOL合作發推薦帖 效果顯著

推廣業務方面，岑稱集團有與歐洲的同業簽訂了合作諒解備忘錄（MOU），使得歐洲及亞洲旅客往來兩地時都會被推薦使用Klook，達成互惠互利。另外，Klook亦注意到「社群行銷」的大趨勢，即利用社交媒體去宣傳旅游體驗，促銷產品。目前，Klook已經與1500個素人網紅達成合作，在社交媒體上發布超過5.5萬個素人推薦帖子，效果顯著。Klook亦成立了專職團體管理小紅書等社交媒體帳號，以把握「社群行銷」大趨勢。

關於即將到來的大型盛事，岑皓祺稱，將於4月初在中環舉辦的來自台灣的音樂節「春浪」已經賣出超過千張門票，相信能吸引到不少來自亞洲各地的旅客來港參與音樂節。

明報記者 田越