瑞銀瑞信合併 把握三大方向致勝

冀股東員工客戶以瑞銀為榮

被問及出任瑞銀集團行政總裁一年有何感受，安思杰認為，出任此份重要工作，與人生其他大事一樣，最重要是以激情（passion） 去做，不止是為自己賺錢，而是在做一些有意義的事：「我覺得你要喜愛你的工作，這樣的話，你最終都會有好的事業及薪酬，否則的話，你可能在除了每月收到工資的一天之外，其他日子均會感到痛苦。」

安思杰續說，作為瑞銀集團行政總裁，除了要實現眾多財務關鍵績效指標（KPI）外，他希望，瑞銀集團的員工及客戶，會以與瑞銀集團同行為榮：「當員工及客戶同樣以瑞銀集團為榮的話，很難想像股東不會也是這樣，我們希望在股東、員工及客戶利益之間取得平衡，令此三大持份者均感到高興。」

瑞銀股價一年升逾四成 市值逾千億美元

從去年第二季至今年第一季期間，瑞銀集團（美：UBS）股價上升逾四成（見圖3），以上周五收市價30.72美元計，市值為1063億美元。

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