瑞銀李智穎：中資股增派息回購 看高一線

在《Money Monday》第399期（去年5月22日出版）封面故事，中金公司研究部董事總經理、研究部執行負責人、交運物流首席分析師楊鑫看好內地公路股：「我們看好高分紅（即派息率高）、防守性股票，即交通運輸公司，包括傳統的鐵路、公路及港口股，它們最近股價表現不錯，我們覺得『高分紅就是硬道理』，確實是分紅得多，股價表現便好。今年高速公路車流量對比疫情前其實是更好，而且往後看的話，隨着汽車銷量持續增長、保有量（即已註冊及處於可用狀况）增加，公路的車流量也就會增加，這便可推動公路公司的盈利，還有它們的現金流本身就很好，所以這個板塊是持續有機會的。」

《Money Monday》第399期封面故事見報至今，內地公路股四川成渝（0107）股價勁升近三成，而即使安徽皖通（0995）及江蘇寧滬（0177）股價期內微跌，惟由於去年派息可觀，總回報仍然屬正數，與恒指期內下跌近一成半比較，明顯較佳，可見中金公司楊鑫上述分析靠譜。上述3隻內地公路股上月已公布去年業績理想，均維持慷慨派息，以上周收市價計，股息率介乎6厘多至8厘多。

「高分紅是硬道理」留意公路公用內銀

瑞銀財富管理李智穎在專訪中指出，回顧剛過去的業績期，「高分紅就是硬道理」此理論不止可以應用於內地公路股，亦可應用於其他中資股：「我們看見不少大國企提高派息比率外，個別公用、銀行、互聯網股，即使不增加派息亦加大回購力度，原因是相信這些公司已明白要支持股價便要提升股東的回報，這當然是好事。」現時中資科網龍頭股佔恒指權重頗高，除了李智穎上述的互聯網股宣布今年回購金額倍增至1000億元，另一互聯網股則宣布暫停分拆子公司的計劃，李智穎認為這是合理安排。

IPO吹淡風 中資科網停分拆合理

李智穎表示：「近月除了本港新股首次公開發售（IPO）市場吹淡風外，內地IPO市場更加淡靜，原因是市場氣氛不好，監管機構的審查亦更嚴格。在此背景下，我相信該互聯網股目前要分拆，估值亦不會高，既然這樣，便不需要堅持分拆，否則效果亦不會好。該互聯網股向來管理不錯，即使現不分拆業務，仍然可以做好業務，等市場好轉再分拆也不遲。」

今年將舉行巴黎奧運，李智穎認為，個別營運優秀的中資運動服務股公布理想的去年業績，亦預期今年營業額按年增長10%至15%，同樣值得留意。

料恒指本季上落市 留意中美關係發展

至於整體港股本季後市，李智穎則比較審慎，指恒指將維持上落市，最快要等下半年內地房地產市場回穩後，大市才會有明顯上升動力，而隨着美國11月總統大選臨近，除了分析經濟因素外，亦要留意中美關係仍然緊張所帶來的風險：「今年第一季美國突然公布一些新聞，可以影響香港上市公司，這情况在第二季料仍持續。」

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