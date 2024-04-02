moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑞銀李智穎：中資股增派息回購 看高一線

【明報專訊】瑞銀集團行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）上文提到，中國經濟正在轉型，減少依賴房地產、以高質量發展推動經濟增長，本季應如何在中國股市作部署呢？瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎（圖）在專訪中指出，在剛過去的業績期，不少上市公司公布增加派息或回購股份金額，可以看高一線。

在《Money Monday》第399期（去年5月22日出版）封面故事，中金公司研究部董事總經理、研究部執行負責人、交運物流首席分析師楊鑫看好內地公路股：「我們看好高分紅（即派息率高）、防守性股票，即交通運輸公司，包括傳統的鐵路、公路及港口股，它們最近股價表現不錯，我們覺得『高分紅就是硬道理』，確實是分紅得多，股價表現便好。今年高速公路車流量對比疫情前其實是更好，而且往後看的話，隨着汽車銷量持續增長、保有量（即已註冊及處於可用狀况）增加，公路的車流量也就會增加，這便可推動公路公司的盈利，還有它們的現金流本身就很好，所以這個板塊是持續有機會的。」

《Money Monday》第399期封面故事見報至今，內地公路股四川成渝（0107）股價勁升近三成，而即使安徽皖通（0995）及江蘇寧滬（0177）股價期內微跌，惟由於去年派息可觀，總回報仍然屬正數，與恒指期內下跌近一成半比較，明顯較佳，可見中金公司楊鑫上述分析靠譜。上述3隻內地公路股上月已公布去年業績理想，均維持慷慨派息，以上周收市價計，股息率介乎6厘多至8厘多。

「高分紅是硬道理」留意公路公用內銀

瑞銀財富管理李智穎在專訪中指出，回顧剛過去的業績期，「高分紅就是硬道理」此理論不止可以應用於內地公路股，亦可應用於其他中資股：「我們看見不少大國企提高派息比率外，個別公用、銀行、互聯網股，即使不增加派息亦加大回購力度，原因是相信這些公司已明白要支持股價便要提升股東的回報，這當然是好事。」現時中資科網龍頭股佔恒指權重頗高，除了李智穎上述的互聯網股宣布今年回購金額倍增至1000億元，另一互聯網股則宣布暫停分拆子公司的計劃，李智穎認為這是合理安排。

IPO吹淡風 中資科網停分拆合理

李智穎表示：「近月除了本港新股首次公開發售（IPO）市場吹淡風外，內地IPO市場更加淡靜，原因是市場氣氛不好，監管機構的審查亦更嚴格。在此背景下，我相信該互聯網股目前要分拆，估值亦不會高，既然這樣，便不需要堅持分拆，否則效果亦不會好。該互聯網股向來管理不錯，即使現不分拆業務，仍然可以做好業務，等市場好轉再分拆也不遲。」

今年將舉行巴黎奧運，李智穎認為，個別營運優秀的中資運動服務股公布理想的去年業績，亦預期今年營業額按年增長10%至15%，同樣值得留意。

料恒指本季上落市 留意中美關係發展

至於整體港股本季後市，李智穎則比較審慎，指恒指將維持上落市，最快要等下半年內地房地產市場回穩後，大市才會有明顯上升動力，而隨着美國11月總統大選臨近，除了分析經濟因素外，亦要留意中美關係仍然緊張所帶來的風險：「今年第一季美國突然公布一些新聞，可以影響香港上市公司，這情况在第二季料仍持續。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]