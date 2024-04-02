瑞銀料亞洲客資產佔全球比例升至20%

瑞銀集團行政總裁安思杰表示：「香港是瑞銀集團於亞洲的戰略市場。於過去60年，我們一直堅守對發展香港及對信任本行一流財務建議的客戶所作之承諾。新辦公大樓將集中所有香港業務於同一屋簷下，加強各個業務部門間的合作，促進本行業務持續增長，為瑞銀集團開啟精彩的新篇章。」他續說，瑞銀集團現時在香港5個地點租用了辦公大樓，而2026年初此新辦公大樓落成後，將成為主要辦公地點，可望加強各業務部門之間的合作，促進業務持續增長。

現管理40萬億資產 亞洲客佔15%

安思杰上周二出席「米爾肯研究院全球投資高峰會」（Milken Institute Global Investors' Symposium）時則指出，瑞銀集團現時全球管理資產約5.2萬億美元（約40.56萬億港元），亞洲客戶佔當中約15%，大概是8000億美元，由於亞洲具備結構增長機會，故他預期在5至6年後，為亞洲客戶管理的資產佔全球比例將提升至20%。

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