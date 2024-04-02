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縱目獲小米支持 3年共蝕16億

【明報專訊】上周五，萬眾矚目的小米（1810）電動車SU7終於正式面世，董事長雷軍於發布會笑言造車3年來，最大的感受是造車真的太難了。的確難，就像是次介紹的新股縱目科技，從事自動駕駛技術方案研發，小米亦有參與投資，雖則公司是內地最早提供自動駕駛產品及方案企業之一，但往績期間仍是連年虧損，去年收入增長亦只為中單位數，有異於新興行業收入增速特別快的固有印象。

撰文 旻晞

縱目科技是次計劃來港招股，聯合保薦人有華泰國際及法國巴黎銀行。其實縱目於2022年11月便試圖於內地科創板闖關，但一年過後，最終以撤回申請告終，至今年轉移目標來到香港，於上周遞表向港交所（0388）申請上市。這種先闖內地科創板未成、轉投本港的例子，近年常見，縱目並不孤單。

縱目成立於2013年，於內地從事提供高級駕駛輔助系統（ADAS）解決方案，亦有利用其專業知識開發自動駕駛能源服務機械人，主要為物業運營商提供智能移動能源解決方案。公司提供的全面的一級供應商方案，涉及自動駕駛領域各方面，包括軟件設計、硬件設計、系統設計及該等組件的集成，從而開發出可大規模部署的解決方案。按灼識諮詢資料，於內地乘用車ADAS解決方案市場中，按2022年銷售收入計，縱目屬內地品牌供應商中排行第五，市場份額為1%；若於乘用車APA（註）泊車解決方案市場，按2022年銷售收入計，則排名第一，市場份額達5.6%。

研發自動駕駛 伙拍比亞迪吉利等

縱目目前主要提供包括「域控制器」、「車規級傳感器」，以及自動駕駛相關研發服務。前兩者主要提供軟硬件一體式方案，以滿足不同車型的自動泊車、自動駕駛方案涉及的雷達感應、攝像鏡頭、控制系統等，相關產品一直為集團主要收入來源，佔總收入逾九成以上。至於自動駕駛相關研發服務，指按客戶需要，提供針對特定車型的訂制化智能駕駛系統產品開發服務。

另外，縱目於今年1月推出上文提及的智能移動能源解決方案，包括能源服務機械人、儲能設備及軟件管理平台，前者具備L4級自動駕駛能力並搭載電池包，能夠自主導航至目的地。而集團的產品技術，都植根於其專有技術Drop'nGo平台，該平台包含操作系統、中間件及算法，支持從L0級至L4級的智能駕駛開發及迭代。

截至去年底，縱目已經就50款車型部署智能駕駛解決方案，亦已與中國銷量排名前十的OEM，以及多家中國其他主要新能源汽車品牌開展業務合作，合作車廠包括有比亞迪（1211）、吉利（0175）、長城（2333）、 廣汽（2238）及長安汽車（深：000625）等。

收入大幅放緩 議價能力降

從業績看，即使縱目已於業界建立一定知名度，亦令其收入於2021年至2023年錄得48.7%的複合年均增長，但仔細看，其收入高增長已停步於2022年，當年收入增速仍有逾倍的增速，不過2023年增速已大幅放緩至6.2%，集團解釋去年收入情况時，提及期內來自銷售域控制器的收入按年減少35.5%，主要是由於相關車型的升級，導致去年首三季向主要客戶銷售的域控制器不斷減少，即使第四季度相關收入已見反彈，但已大大拖累全年收入的增速。

况且年年收入增加，但往績期間仍未為縱目帶來盈利。過去3年，集團累計虧損近16億元（人民幣，下同），尤其於2021年及2022年，仍處於毛損狀態。究其原因，便是其本身主業：智能駕駛產品及解決方案本身毛利率便不高。縱目提供的一站式解決方案包操作系統及硬件設備，也是說涉及生產工序，從這角度看便涉及傳統電子設備生產，而這行業毛利率相對單純做專利技術研發要低得多。

再者，內地ADAS解決方案市場，仍是以外國品牌為主導，按2022年銷售收入計，前五大均為外地品牌，合共市佔率達68.5%，有一定的議價能力；反之單計內地品牌、前五大供應商，市佔率才合共13.3%，包括本文主角的1%，礙於市場規模相對小，議價能力便要大打折扣。

以往本欄曾介紹的自動駕駛一站式方案供應商，其實都面對相若問題：就是要同時面對強大的供應商及強大的客戶，居於供應鏈的中層，上有壓力、下有壓力。上市文件指出，往績期間，縱目的五大供應商的採購量佔同期採購總額愈來愈高，由2021年的44.6%增至去年的64.8%；而同期五大客戶佔總收入比重更達72.5%、88.7%及93%。也是說縱目對供應商及客戶的依賴性愈重，其議價能力進一步削弱，在這結構下除非其專利技術有絕對的領先優勢，令市佔率一舉攀升；或索性轉型，將生產完全外判，專注於技術研發，否則其毛利率水平短期內難望有太大改善。

3年流出現金14.8億 靠融資「續命」

當然，其持續虧損亦是因為其龐大的研究開支及行政開支，前者往績期間佔收入比分別達121%、71%及74%；後者佔收入比則分別為57%、48%及49%，兩支出佔收入比率總和長期逾100%，扭虧仍有相當大挑戰。

事實上過去3年，縱目經營活動長期出現淨現金流出，累計流出現金達14.8億元，現金不斷流走，故不難解釋公司成立11年以來，已從事了9輪融資，即平均每14個月便要進行融資「續命」。更值得留意是，2021年10月至2022年3月的E輪融資，縱目估值已達90億元，相當於每股93.56元。但其實早於2019年已有「老股東」按捺不住，透過轉讓股份離場；而2022年打後幾宗股份轉讓，每股轉讓價大約介乎70元至84元之間，如去年10月的轉讓價是79.53元，已較E輪融資時的估值下跌15%左右，未上市估值已見回落。

註：自動泊車可分為5種解決方案：半自動泊車輔助（S-APA）、自動泊車輔助（APA）、遙控泊車輔助（RPA）、記憶泊車（HPP）及自主代客泊車（AVP），其中APA是指可通過精準的車輛定位和控制系統，使車輛沿規劃的路徑自動完成泊車的解決方案

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