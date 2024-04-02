私募基金項目料回A增 美富：內地新股市場表現較佳

明報記者 陳偉燊

「到內地參與投資的私募基金及專業機構無論從交易量及規模，去年和2022年相比，按年減少10%至15%；若相比2021年更減少了30%至40%。」趙蓉婧理解是，今年錄得的交易量及規模有望回升，但是難以去到2020年及2021年的高峰。她認為，交易量再增，與很多潛在交易在過去5至8個月已經醞釀起來，料今年有機會達成交易有關。同時私募基金尤其是美元基金，若要新增投資時，會在此時選擇優質項目。同時，亦會見到民企、跨國企業出手買優質項目，加入競爭追購。

過往香港市場多成為私募基金手上成熟項目退出重地，不過，趙蓉婧指出，近期港股流動性少，未見更多大型新股上市，市况表現更要視乎美國大選結果及減息節奏而定，「私募基金選擇推出項目時，在看到離岸市場持續不明朗時，料經內地新股市場退出較多，經離岸新股市場退出較少。」

料今年交易量規模回升

當中A股市場鼓勵併購，例如將投資項目轉售A股公司，也是出路，甚至有更多公司排隊到當地上市。即使私募基金有機會未能以「好價」退出投資項目，會考慮採用延續基金模式退出，但以她理解成事個案很少。

今年以她所見未見有大型延續基金成功籌集資金。延續基金若要從私募基金接貨，亦要有好的增長故事才行，通常圍繞投資消費行業為主，年期為3至5年。

AI項目續受人幣基金青睞

至於挑選投資項目時，趙蓉婧說，用美元組成的私募基金在過去10至15年在內地投資取得好表現下，即使目前有基金心態審慎，他們也不能放棄內地市場。另在過去半年至一年，市場上有較多生命科學相關項目交易及分拆個案出現，最近人工智能（AI）的項目繼續受到人民幣基金青睞。另圍繞金融科技、TMT、電商等領域的中國企業往海外闖，在外地進行本地化發展，又能夠和內地市場有協同的項目，在戰略角度而言亦引起私募基金界關注。