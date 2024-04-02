WWi：女性為職場提供不同思考方式

WWi是一個社會企業，主要致力於推進女性職場發展而創立，是一個可以追蹤上市公司和其他僱主在女性職場上的代表性、措施和實踐的公開認證平台。公司創立於2022年中，目前基本可以達到收支平衡。收入主要包括向會員收取會費及活動費等，其中會費會根據會員公司的大小以收取相應的費用，從而支付十幾名研究員的薪資。

企業可披露 改善職場氛圍

袁淑琴稱，女性職場指數可以為大中小企業提供一個公開的披露平台，宣傳公司在為改善職場氛圍及平等方面所作出的努力。一方面，WWi可以幫助公司在平台上挑選同樣注重職場氛圍的合作伙伴；另一方面，WWi作為一個公開的平台，也方便了人才在求職時可快速對比各個目標公司在為職場氛圍及平等方面做出的努力，以選擇更加合適自己的公司。相對的，在WWi做出披露的公司也可以更容易招聘到合適的人才。

目前，WWi已經有多家知名公司加入，包括中電（0002）、宏利（0945）、科技大學社會科學學院、年利達律師事務所等。資料庫中也已有逾250家上市公司公開披露的資料，將於今年5月至9月陸續公布。

袁淑琴補充，WWi計劃在2024年至2026年將會員成員擴充至亞洲其他地區，之後逐漸成為一個指數。WWi成立的初衷是為了提高公眾對於女性職場問題的認知，並鼓勵公司追蹤及披露。

助推進女性職場發展

談及成立WWi的背後原因，袁淑琴表示作為一名在職場打拼幾十年的女性，深切體會到了女性在職場所遭遇的各種問題，也意識到職場性別多元化對於整個社會發展的重要性，因女性職員可以提供與男性職員不同的思考及解決問題的方式。

她亦發覺幾十年過去香港的職場氛圍仍舊未發生多少變化：工作壓力大、工時偏長，不單影響家庭生活，亦令不少在職女性不願生育。

她留意到目前香港的生育率為0.8，遠低於正常能夠延續文明的2.1（即一對夫婦生兩個孩子）袁說：「這已經是有關人類文明延續（Humanity sustainbility）的問題。」她相信如果僱主能夠認識到改善職場氛圍的重要性及緊迫性，女性或男性都可以在職場發揮更多的潛能。

明報記者 田越