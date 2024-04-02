有限預算辦夢想婚禮 收支平衡有法

先了解雙方財政 再滿足伴侶重點要求

在開始策劃婚禮時，必須要充分坦白和了解伴侶雙方的財務狀况，以及考慮婚後二人生活上的支出，若真的需要向父母借錢或向銀行提出貸款，兩人更要好好地預算貸款金額的用途，是否用作婚禮前後的現金周轉，例如：在酒店或酒樓舉行婚宴的20％至50％訂金，還是一些必定支出的消費，例如：結婚戒指、女家禮金或婚前攝影等。重點是婚禮前後的現金周轉是可從參加婚禮的回禮人情金中抵消，但結婚有些必定消費是一去不回頭的支出。

當然婚後如何運用雙方的收入來清還花在婚禮上的貸款，也是雙方必須有共識和同意一起去承擔。若預算婚禮支出金額在扣除自己的積蓄後還欠較大的金額時，在衡量雙方的還款能力時可考慮：

將二人的每月總收入×10％×24個月，定為貸款的還款能力上限，相信此短期貸款是較均衡的還款比例。

推遲蜜月旅行半年 先應付婚禮支出

若需要的貸款真的已超出預算，可先將蜜月旅行的時間表推遲半年，之後跟伴侶商量其實在婚禮上她/他最重點想突出或花費在那部分？ 例如：一個浪漫而漂亮的場地、穿上一件心儀的婚紗禮服，還是一對精心挑選的結婚戒指呢？

先滿足雙方對婚禮的最重點要求，其後與雙方父母說明二人的婚禮籌備情况和能力，相信在雙方尊重和融洽的共識下，在自己財政能力可應付下達成夢想婚禮並非不可能，當然在籌備過程中，有很多消費的細節加起來會令你們大失預算，可先嘗試盡量運用自己身邊的人際網絡，筆者絕對相信可將婚禮上的細節消費預算減去50％或以上，下次有機會再分享吧！

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美聯金融集團高級副總裁余淑穎

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