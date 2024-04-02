moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

經絡按揭轉介：「撤辣」效應 樓按市場逐步回暖

【明報專訊】今年2月份金管局住宅按揭統計調查結果出爐，新申請按揭貸款的宗數為5070宗，比1月份6523宗下跌1453宗（22.3%）。而2月份新批出按揭貸款金額及宗數分別錄得179.46億元及3916宗，對比1月份的211.04億元及4869宗，金額及宗數分別下跌31.58億元（15%）及953宗（19.6%），宗數見21年（252個月）新低，金額則見近8年（95個月）新低。

另外，該月份新取用按揭貸款金額及宗數分別錄得114億元及2505宗，對比1月份的160.54億元及3403宗，金額及宗數分別下跌46.54億元（29%）及898宗（26.4%），宗數見自1997年有紀錄即逾27年以來新低，金額則見近8年（94個月）新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2月份受假期及市場觀望《財政預算案》影響，使按揭數字錄有紀錄新低，而現時政府全面「撤辣」，即時激活樓市，一二手交投均明顯上漲，料樓按市場交投將逐漸回暖，年內按揭宗數有望回穩。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[經絡按揭轉介 經濟脈搏]