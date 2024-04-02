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投資者及理財教育委員會：從指數了解ESG投資

【明報專訊】綠色及可持續已成為全球投資市場的主流，相關指數和評級如雨後春筍般出現，追蹤各種綠色及可持續投資的表現。投資者從ESG指數和評級中，也許可以對ESG投資有更深刻了解。

ESG對投資有什麼實質意義？

先從ESG說起：E是指環境，氣候變化、碳排放和污水處理等都屬於這個範疇；S是指社會，包括多元化、男女平等、僱員培訓和童工問題等；G是管治，包括企業管治和風險管理等。ESG與公司的財務表現息息相關，舉例，現時不少政府在碳排放和廢物處理方面實施罰款和添加成本，直接影響公司的盈利和長遠發展。隨着更多投資者科學化地把ESG因素融入投資組合內，有關的數據和評級亦愈來愈受到關注，對公司價值的影響亦愈來愈大。

投資者可以怎樣了解企業的ESG表現？

現時，全球很多交易所強制上市公司作出ESG披露。香港上市公司每年都需要刊發ESG報告，並須按照「不遵守就解釋」條文，就沒有匯報的ESG事項，提供經審慎考慮的解釋。不過，由於目前不同公司的ESG披露未算一致，披露範圍亦不算廣闊，因此不少投資者會參考第三方，例如由財務數據供應商、信貸評級公司和指數公司設計的ESG評級或相關資訊，如碳排放的資訊。投資者在使用ESG評級時，通常可按同行及同地區公司作比較，又或因應投資目標，例如低碳或碳中和，而去調整投資組合。

投資回報與環境和社會效益的關係是怎樣的？ESG評級或評分好的公司，財務表現會否較好？

這個問題很難一概而論。畢竟， ESG數據的出現或被採用的歷史時間尚短，即使在過去1年、5年，甚至10年，某些ESG指數的表現較其相應的非ESG指數好，但也不足以評定ESG投資組合的表現優於非ESG投資組合。

綠色及可持續投資現時已經是投資主流，未來是否仍然會持續？有哪些催化劑？

愈來愈多資產管理人，例如退休基金已陸續開始把核心的資產配置，由一般的非ESG投資組合轉換至ESG投資組合。換言之，如公司在ESG或氣候變化方面表現遜色，未來就很有機會被一些大型退休基金或政府基金減持，甚至剔除，繼而影響公司的股價表現。

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[投資者及理財教育委員會 投資放大鏡]