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袁國守：憧憬恢復派息 金沙中國追落後

【明報專訊】澳門旅遊局預料，復活節和清明節期間，日均訪澳旅客量可達10萬人次，料濠賭股直接得益。過往談及澳門博彩股，無論證券商或股評人，多會首選「本地薑」銀娛（0027）及「過江龍」金沙中國（1928），但比較過去1年股價表現，另外兩隻「過江龍」美高梅中國（2282）及永利澳門（1128）跑出，若親身前往濠江逛逛，或許不難看出箇中原因。

先看一些數字，花旗指出，根據行業數據，澳門3月首24日的賭收或達到149億澳門元，18至24日的一周，每日平均賭收為6.29億澳門元，按周基本持平。該行預計，3月澳門賭收為195億澳門元，意味由於復活節假期，3月剩餘時間的日均賭收增至約6.57億澳門元。事實上，自澳門重新通關後，賭收持續回升，濠賭股理應水漲船高。

內地客捧場 永利美高梅人流多

可是，從股價走勢看，過去1年濠賭股表現參差，銀娛和金沙分別插24%及19%，而永利跌近一成，美高梅則鶴立雞群，期內累漲35%，大幅跑贏同業，上周五曾見13.66元，創52周新高。原因？相信與恢復派息有關。高盛認為，永利和美高梅恢復派息對市場是一個積極信號，表明澳門重新通關後，賭收正連續4至5個季度健康復蘇，令該兩間公司的管理層對其現金流的可持續性變得更有信心。

該行預測，今年兩企自由現金流各介乎4億至6億美元，應有足夠的流動資金來償還今年到期的債務並支付股息。

引述完數據，略談個人觀察。筆者復活節假期前去了澳門一趟，貪小便宜，隨意乘搭免費接駁巴士，從位於外港的永利澳門出發，前往位處路氹的永利皇宮。過去經驗，相比澳博（0880）、銀娛和金沙旗下賭場，走頂級奢華路線的美高梅和永利賭場，閒日人流相對少，但上周一（25日）在美高梅和永利賭場逛了一圈，卻見人流絡繹不絕，九成以上為內地客，跟筆者過往的認知有一點出入。

麥格理料銀娛金沙跑贏大市

回港後，查看各濠賭股表現及新聞，心裏不禁說：「怪不得。」原來，兩大「過江龍」過去1年跑贏同業不無道理，因眼見已俘虜眾多內地遊客/賭客的心，情况已非去年又或疫情前較凋零的感覺（純個人多年觀察）。不過，「馬交」博彩業持續復蘇，加上澳門輕軌已啟用，往來各個賭場較過往方便，且市場憧憬金沙將緊隨美高梅及永利恢復派息，故有望追落後。麥格理認為，銀娛及金沙為濠賭股首選，均予「跑贏大市」評級，目標價分別為63元及34.8元。

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[袁國守 投資心戰室]