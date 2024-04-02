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許健生：小米新能源車背水一戰

【明報專訊】隨着電動車市場的日益成熟和競爭加劇，小米集團（1810）於2024年3月28日正式推出小米汽車品牌——小米SU7，標榜其高配置、智能化及具有市場競爭力的定價，志在挑戰特斯拉（美：TSLA）等行業巨頭。而今次最令市場與消費者期待的就是小米老闆雷軍如何定價，因之前雷軍曾透露開發這台車成本較高，所以不會像過去小米以低價或高性價比來作定價。市場猜測大約是30至40萬元人民幣左右，而在發布會後27分鐘以最終定價賣出了5萬台！

小米SU7以3種配置亮相，單電機標準版定價21.59萬元人民幣，Pro版24.59萬元人民幣，而雙電機Max版則為29.99萬元人民幣。此價格策略鮮明地顯示出小米汽車的市場定位轉變，從過去的低價策略，轉向強調產品的綜合競爭力和智能化特性。

定價對標同級市場對手

小米集團創始人雷軍在發布會上表示，小米SU7的定價策略是對市場的一種誠意表達，其售價比特斯拉Model 3低約3萬元，直接對標同級市場競爭對手。此舉無疑對特斯拉及小鵬汽車（9868）等品牌形成壓力，後者的小鵬P7i起售價為22.39萬元人民幣，而特斯拉Model 3剛於年初調降至24.59萬元人民幣。

雷軍在發布會上大量介紹了小米SU7的配置細節，如9種車漆配色、4種內裝選擇及32個收納空間，這些設計細節旨在彰顯小米SU7在同價位車輛中的高性價比。此外，小米SU7還展現了其與小米AIoT生態系統的連接性，打造「人車家」的綜合生態，將車輛轉化為移動的智能平台，為用戶提供全面且連接的智能駕駛體驗。

打造「人車家」綜合生態 增駕駛體驗

在智能駕駛技術方面，小米堅持自研全棧技術，雷軍強調自主研發的智能駕駛技術可以實現持續迭代和升級，從而在車輛的長生命周期內持續提供優質的用戶體驗。他指出，小米在消費電子領域積累的14年製造經驗和科技實力，使其在造車領域擁有天然的優勢。

然而，小米的造車之路充滿挑戰。從高昂的啟動成本到必須迅速佔領市場份額，從與已有品牌的競爭到消費者認知的建立，小米需要在多個層面證明其產品的競爭力和品牌價值。儘管在智能手機和智能家居領域已建立了品牌影響力，但汽車產業的進入門檻高、用戶購買決策複雜，小米需要在短時間內證明其在汽車領域的實力和潛力。

在品牌戰略上，小米汽車的上市發布考驗着小米品牌的延展能力，過去以性價比著稱的小米，是否能在汽車市場延續品牌特色。但從汽車的設計（外觀與保時捷有八分相似）跑感味十足，相信是要配合與小米一同成長的粉絲們年輕、充滿活力及動感的用戶畫像。同時提供與高端競爭對手相匹配的產品和服務，這將是小米汽車成功的關鍵。

堅持智能化 打開新增長點

此外，小米在智能化路線上的堅持，為其帶來了巨大機遇。雷軍所強調的「智能才是汽車的靈魂」，正是小米汽車區分於其他競爭對手的核心優勢。這一策略為小米打開新的增長點，為用戶提升駕駛體驗，並有潛力在未來的市場競賽中扮演關鍵角色。

在經營策略上，小米汽車的成功將依賴於其在供應鏈管理和成本控制上的專業能力。汽車產業的資本密集性和複雜性要求小米在產品研發、生產製造和市場推廣等各個環節保持高效運作。小米必須適應汽車市場的法規要求和消費者行為，這對於以往專注於消費電子的小米來說，是全新的挑戰。

在市場擴張方面，如小米汽車能在國內市場取得成功，它將可能利用小米集團在全球的品牌影響力，擴展至國際市場。這個過程將充滿挑戰，包括文化適應、法規遵循，以及以歐洲、美國與日本為首的傳統汽車製造大國，正密謀聯手圍剿中國電動車，以關稅等貿易壁壘，阻止中國汽車行銷全球，以保護其汽車市場的領導地位及新能源車科技的發展。

藉集團品牌影響力 有望拓海外市場

從全球視角來看，電動汽車市場的增長潛力依舊巨大，尤其是在歐洲和北美市場，消費者對新能源汽車的接受度日益提高。小米若能在國內市場取得成功，則有望借助其在智能手機市場的品牌影響力，進一步擴展至海外市場。

面對特斯拉、比亞迪（1211）等行業巨頭，以及小鵬汽車、蔚來（9866）等新興勢力的強力競爭，小米如何在產品品質、服務體系、品牌認知等方面取得優勢，將是決定其能否成功突圍的關鍵。

綜合來看，小米汽車的出現為全球新能源汽車市場帶來新的活力和機遇。小米憑借其在智能硬件領域的成功經驗，將智能科技與汽車製造相結合，尋求在新能源汽車市場中開闢新戰場。筆者認為國內主要新能源電動車製造商如比亞迪、上汽、蔚來、廣汽、理想（2015）、吉利（0175）、小鵬、華為、長安、長城等，若能在市場競爭外，在汽車科研上，特別是電池科技、自動駕駛及車聯網等領域共同合作研發，中國定必能在全球新能源車發展上扮演一個重要角色。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]