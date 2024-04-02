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溫傑：達力普瞄準中東發展可留意

【明報專訊】我們的研究團隊於近期的業績期內，與多家上市公司管理層會面，有助進一步了解相關企業的業績及未來發展，從而發掘一些具潛力的股票。今個星期，我們會介紹市值約70億元左右的達力普控股（1921）

集團主要有兩大業務分部，包括1）銷售石油天然氣用管及2）銷售新能源用管及特殊無縫鋼管；兩者分別佔總收入約64%及35%（餘下比率為銷售其他產品）。至於國家及地區分佈，內地的收入佔比達74%，海外則佔26%（主要為中東及非洲）。根據管理層所講，集團產品分為標準產品和客戶特殊需求產品，生產模式以「以銷定產」為主。策略上，集團積極發揮其研發與全流程生產線優勢，協助客戶進行特殊產品研發、製造和推廣，以突出產品差異化，從而增強與客戶的關係及互動。

業績方面，管理層坦承雖然去年內地多數行業均迎來復蘇， 但進程相對緩慢，令集團面對鋼產品需求下降、均價下移的挑戰，都令利潤空間收窄。只是前瞻未來，集團保持審慎樂觀，認為隨着中央經濟工作會議確定了「穩中求進」的工作總基調，預示提升石油勘探與加工水平、提高天然氣生產能力等保障能源安全的要求不會改變，而綠色及智能化的高水平發展亦同樣重要，將對集團的產品需求帶來正面推動。

因此，下文只會簡單評論去年業績，反而會用較多篇幅分享其最新業務發展。去年集團收入為38.5億元人民幣，按年下跌8.9%；當中，石油天然氣用管下跌6.6%，新能源用管及特殊無縫鋼管則下跌15.1%。根據業績公告，前者收益降低主要是市場下行，產品價格下降所致；而後者則同時受行業內需不足，數量及價格均下降所影響。同期經調整淨利潤為1.4億元人民幣，按年下跌8.2%。

受累去年行業大環境較差，集團業績其實符合預期，重點是未來動向。除受惠內地政策外，其中東業務擴張值得同大家分享。集團董事會於今年3月通過對中東未來戰略發展的規劃，將建立區域總部、研發中心、智能工廠和數據控制中心等，以進一步完善其於中東的未來長期戰略。而在我們與管理層見面時，他們亦用了較多時間闡述此戰略的好處，包括1）當地是中國「一帶一路倡議」的重要伙伴，亦是連結亞洲、歐洲及非洲的全球樞紐，發展中東有利於獲得當地的政策及融資等支持；2）中東的石油產量及儲量均居世界前位，對石油天然氣用管和新能源輸送管有相當大的市場需求，是次發展可以更好地把握中東和北非的業務機會；3）將生產設施建設在中東，可以更好地服務當地客戶，例如更容易為他們提供度身訂做的產品服務。

集團着力技術研發，並推動智能化生產及綠色發展，建議大家關注其中東戰略，中長線可帶動收入及盈利增長，利好股價表現。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]